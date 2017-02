5 préceptes pour créer des contenus de qualité sur Instagram

Comment mieux communiquer sur une plateforme dédiée presque exclusivement à l’image ? Conseils et cas d’usage.



Article rédigé par Camille Jourdain, Responsable Communication Digitale en agence, chez 909c. Formateur et intervenant en écoles / universités. Blogueur « Marketing et Social Media », il est également auteur d’un premier livre sur Twitter, aux Editions Kawa.

Cet article s’inscrit dans notre rubrique « Paroles de Pros » dans laquelle des acteurs réputés du numérique prennent la parole sur des sujets liés à l’impact d’internet et des nouvelles technologies sur nos modes de vie.

Instagram est une plateforme sur laquelle les marques communiquent différemment des autres réseaux sociaux puisqu’elle est exclusivement orientée sur l’image. Elles sont nombreuses à faire le choix d’investir Instagram et certains secteurs d’activité sont même très représentés. Près de 80 millions de photos sont partagées chaque jour sur Instagram. C’est pourquoi il faut se démarquer avec une ligne créative bien définie ; il est important de se poser les bonnes questions avant de créer un compte pour sa marque et de publier du contenu, photo ou vidéo. Quelle est l’identité de la marque ? Quel est son positionnement par rapport à ses concurrents ? A qui s’adressent les contenus diffusés ? Quelle stratégie adopter pour émerger, grossir et évoluer ? Christophe Decouland, Directeur de Création chez 909c précise : « la création de contenus de qualité permet d’attirer l’attention des utilisateurs d’Instagram, une image bien construite aura toujours plus de chance d’être bien comprise, mais attention, la qualité des photos ne fait pas tout. La photo étant le médium, mettre toutes les chances de son côté en maîtrisant la photo ou en appuyant sa ligne éditoriale en utilisant un style photographique ou un traitement graphique spécifique peut aider à définir le positionnement de son compte. »

L’utilisation de formats créatifs, comme les timelines triptyques, peut être intéressante pour coller à une ligne éditoriale créative. Certains utiliseront la couleur, une tonalité colorimétrie de page, des formats en triptyques ou des cromalins. Si le public ciblé est sensible au design, il faut mettre toutes les chances de son côté ! Il est aussi important de prendre en compte les contraintes du réseau, une image reste affichée en moyenne 3 à 4 secondes, elle devra donc être lisible dans ce laps de temps. Il est essentiel d’optimiser la production des images pour aller dans ce sens.”

Les marques auront intérêt à suivre les conseils d’experts en création de contenus sur Instagram. Nous vous livrons en exclusivité les préceptes de Christophe Decouland pour créer des contenus de qualité sur Instagram puis voyons comment le groupe AccorHotels communique sur Instagram et se démarque visuellement des autres comptes avec Marion Watkins, Social Media Manager chez AccorHotels.com.

Les 5 préceptes de Christophe Decouland, Directeur de Création chez 909c

Précepte n°1 : une image simple, un concept fort

Instagram est consulté principalement sur mobile, les utilisateurs restent peu de temps sur une image. Le message doit être très visuel, poétique, harmonieux et compréhensible en quelques secondes. Il faudra savoir garder des sujets simples, très lisibles et minimalistes.

Précepte n°2 : respecter les règles de composition et de cadrage

D’abord, il est important de travailler le regard de manière professionnelle, en respectant les règles de composition. Penser aussi à mettre en valeur le sujet en travaillant les compositions. Privilégier également les cadrages géométriques et les compositions simples.

Par exemple, la vue de dessus peut aider à simplifier au maximum les perspectives pour améliorer la lisibilité de l’image.

Précepte n°3 : utiliser les textures et les couleurs

Les textures et les matières aident à donner de la complexité à une image, sans en alourdir la composition. Par exemple, une tasse posée sur une belle table en bois peut suffire à faire une belle image. Des compositions couleurs peuvent aussi aider à détacher le sujet du fond.

Un sujet simple et lisible fera une image agréable à regarder et adaptée à Instagram.

Précepte n°4 : éviter le langage commercial

Pour une marque, la mise en avant de ses produits doit se faire de façon subtile ! Il est très important d’éviter le langage commercial pour ne pas faire fuir sa communauté.

Pour présenter un produit, il faut le faire selon un axe “lifestyle”. Il faudra savoir mettre ses produits en scène de façon subtile et poétique.

Précepte n°5 : avoir une harmonie de la Grille

La Grille est un aperçu global du profil Instagram. Elle doit être harmonieuse au regard des nuances de couleurs et tonalités. L’objectif est d’avoir une Grille homogène afin de séduire le visiteur et de le convertir en follower.

Les exemples photos utilisés pour illustrer ces préceptes ont été réalisées par 909c pour les marques Disney, L’Occitane, Sandro, TAG Heuer ou encore AccorHotels.

Focus sur la stratégie Instagram du groupe AccorHotels avec Marion Watkins, Social Media Manager

AccorHotels s’est lancé sur Instagram en mai 2014, au moment où l’application devenait un vrai phénomène de société. Présent sur d’autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou encore YouTube, AccorHotels s’est, depuis ces derniers mois, pleinement installé sur Instagram. Le compte s’inscrit dans une dynamique digitale à l’international en valorisant, au quotidien, l’actualité de son réseau et de ses marques dans plus de 46 pays.

“Des photos des hôtels présents partout dans le monde, mais aussi des clichés des équipes et des initiatives marquantes du groupe y sont publiés. Ces contenus sont également utilisés pour alimenter le site du groupe, notamment les pages Hôtels, ainsi que les pages Facebook ou comptes Twitter des autres pays. Ils ne vivent donc pas uniquement sur Instagram… Le compte est une sorte de librairie de contenus pour le groupe.” explique Marion Watkins, Social Media Manager AccorHotels.com.

Il faut dire que le secteur du tourisme, du voyage et de l’hôtellerie se prête bien à Instagram. L’utilisation de la photo pour créer l’envie de voyager et faire rêver les gens devient de plus en plus importante. Aujourd’hui, les internautes, utilisateurs d’Instagram, se trouvent à moins de dix clics entre l’instant où ils voient une photo d’une destination et celui où ils réservent un billet pour s’y rendre. Au niveau marketing, les objectifs principaux d’AccorHotels sont la visibilité et l’engagement. Marion Watkins précise : “Notre objectif est également de mettre en avant et démontrer notre accroche groupe “Feel Welcome” à travers les photos de nos hôtels et restaurants.” Comment les atteindre ? En proposant des contenus à fort impact et en gardant le contact avec ses clients, en échangeant avec eux et en répondant au mieux à leurs attentes.

Pour ce faire, AccorHotels travaille avec 909c et respecte les 5 préceptes de l’agence cités ci-dessus. Marion parle de l’harmonie de la grille et de l’utilisation des couleurs : “Nous essayons d’avoir des thématiques de couleurs, par exemple le rouge et blanc pendant la période de Noël. En ce moment, c’est le bleu turquoise qui prédomine. Il correspond à la thématique “Au soleil pendant l’hiver” valable à cette période de l’année dans certains pays du monde. En parallèle, ce bleu collait parfaitement bien à l’opération “My Travel Song” récemment mise en place sur le compte Instagram. L’engagement et les participations sont au rendez-vous, ce qui représente une belle preuve de reconnaissance de la part de notre communauté!”

Quelques mots sur “My Travel Song”, une opération réalisée sur Instagram et les principaux réseaux sociaux qui consiste à solliciter les followers de la marque en leur demandant de publier leur chanson préférée. Les Community Managers d’AccorHotels leur répondent en proposant une destination inattendue dans laquelle ils pourraient l’écouter. L’opération est un vrai succès puisqu’elle génère un grand nombre de commentaires, répondant ainsi aux objectifs d’engagement du groupe.

Laissons le mot de la fin à Marion : “Avoir une harmonie de couleurs sur Instagram est vraiment quelque chose d’important pour nous, les utilisateurs la voient tout de suite en découvrant le compte. Cet élément est déterminant puisqu’il leur donne envie de nous suivre instantanément. Je souhaite ajouter pour finir que l’équipe créative de 909c répond pleinement à nos attentes : AccorHotels mise beaucoup sur le côté inattendu et original des photos publiées et l’agence l’a très bien compris C’est pourquoi nous leur faisons confiance depuis le début !”