La 5G a son logo officiel

La 5G n’est pas encore là mais elle a déjà son logo.

Il faudra patienter encore quelques années avant de pouvoir profiter de la cinquième génération de standards pour la téléphonie mobile. Son arrivée est en effet prévue pour l’horizon 2020 en Europe (et en France) mais l’on devrait avoir un aperçu du côté de la Corée du Sud lors des Jeux olympiques d’hiver de 2018 de cette technologie qui succédera à la 4G(+).

Pour le moment, les opérateurs continuent leurs travaux et tests et le 3GPP a dévoilé le logo de la 5G. Ce consortium dont la mission est de produire et publier les spécifications techniques pour les réseaux mobiles souhaitait garder un « aspect familier ».

On retrouve un logo plutôt simple avec du texte en noir et des vagues de couleur verte. L’ensemble rappelle beaucoup les précédents logos du 3GPP.

La 5G pour 2020

Si le logo devrait profiter du MWC de Barcelone pour se faire connaitre, il faudra attendre au moins 3 ans avant de bénéficier de cette technologie qui promet des records de vitesse. Il y a quelques jours, l’opérateur français Orange et Ericsson, le fournisseur d’infrastructures télécoms suédois ont dévoilé qu’ils étaient parvenus à atteindre une connexion de 10 gigabits par seconde (Gbit/s) de débit mobile.

Un débit spectaculaire qui servira notamment à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée et aux besoins du monde professionnel. Trois domaines qui requièrent des débits importants.

En attendant, il faudra faire avec la 4G et la 4G+, une évolution de la 4G sur laquelle mise les opérateurs pour séduire de nouveaux clients.

A noter que le 3GPP met à disposition un guide d’utilisation du logo.

(Source : 3GPP)