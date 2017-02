Amazon perfectionne encore un peu sa livraison par drone

Le service Prime Air d’Amazon ne cesse de faire la « Une » de l’actualité ces derniers mois, avec des innovations qui vont radicalement changer le monde de demain, notamment au niveau de la livraison de colis à domicile. Amazon vient de déposer des brevets pour de nouveaux systèmes de livraison par drone.

Amazon teste un nouveau type de livraison par drone, car même si sa première livraison à Cambridge s’est bien déroulée, il est impératif pour l’entreprise de travailler sans relâche pour optimiser au mieux ce futur service, car lorsque la livraison par drone se démocratisera, la concurrence fera rage dans le secteur et le moindre détail pourra faire la différence.

Amazon dépose de nouveaux brevets autour de son service Prime Air

Certains aspects de Prime Air, le service de livraison par drone d’Amazon, sont bien réels, d’autres plus conceptuels, comme par exemple les lampadaires comme zone d’atterrissage des drones, ou encore comme ces centres de traitement des commandes dans des dirigeables pour gagner du temps en disposant d’une zone de stockage aérienne au dessus des agglomérations. Il n’en reste pas moins, que le géant du commerce électronique envisage tous les aspect de la chaîne logistique et souhaite optimiser chaque détail, afin d’être le plus performant et le plus concurrentiel possible.

Dernier exemple en date, Amazon planche sur un drone capable de déposer des colis depuis les airs, et donc sans avoir à atterrir. Un gain de temps évident et moins de manœuvres à faire à proximité des habitations et des personnes, offrant au passage une meilleure sécurité. Amazon a déposé un brevet pour un système de livraison arrière sur les drones, qui permettra de lâcher le colis plus facilement, garantissant une meilleure manœuvrabilité.

De plus, ce brevet dispose aussi d’une autre solution, avec un système de largage du colis équipé d’un mini parachute. Le drone n’aurait ainsi qu’à voler à une certaine altitude, effectuer un vol stationnaire au dessus de la zone de largage et laisser le colis arriver jusqu’au sol avant de repartir. On peut donc voir que ce n’est pas les idées qui manquent chez Amazon, qui souhaite faire de Prime Air le leader mondial de la livraison par drone. Sans s’avancer, il est plutôt bien parti pour y parvenir !

Amazon améliore ses livraisons par drone

Vidéo de présentation du service Prime Air