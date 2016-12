Apple n’oublie pas les Mac de bureau et prÃ©voit de nouveaux modÃ¨les

Depuis quelques années, les Mac de bureau ne semblent plus être la priorité d’Apple mais Tim Cook l’assure, ils ne sont pas abandonnés.

Non, le Mac de bureau n’est pas mort

Il a longtemps été le principal produit d’Apple mais il vit aujourd’hui dans l’ombre de l’iPhone, le Macintosh ou Mac de bureau brille par son absence depuis de nombreuses keynotes et n’est plus l’objectif premier de la firme dirigé par Tim Cook. Une situation qui peut s’expliquer par un contexte défavorable pour le PC avec un marché moribond mais le patron d’Apple l’assure, le Mac de bureau reste un secteur « hautement stratégique » pour Apple.

Une mise au point importante alors que les ordinateurs de bureau n’ont que très peu évolués ces dernières années. Le Mac Mini n’a pas bougé depuis octobre 2014 tandis que le Mac Pro n’a pas évolué depuis 2013 et sa mise à jour remarquée avec son design en cylindre. Seul l’iMac a eu plus de chance avec une mise à jour en 2015 du modèle 5K (27 pouces), ce dernier avait fait son apparition en 2014 dans le catalogue Apple et se distingue des autres modèles grâce à son écran Retina.

Apple a profité de cette mise à jour technique pour dévoilé son petit frère, un iMac 21,5 pouces avec écran Retina 4K. Un bilan léger alors que la gamme d’ordinateurs portables du géant américain vient de connaitre une évolution majeure avec l’arrivée de la Touch Bar et de nombreux médias se sont demandés si Apple n’avait pas décidé de laisser tomber ce marché.

Apple a des Macs « excellents » dans ses cartons

Une théorie que réfute Tim Cook dans un message interne adressé à des employés d’Apple et que le site TechCrunch s’est procuré, le directeur général explique que « certaines personnes dans les médias ont soulevé la question de savoir si nous étions toujours engagés sur les ordinateurs de bureau » et se montre rassurant en ajoutant : « Si le moindre doute subsiste dans nos équipes, permettez- moi d’être très clair: nous avons d’excellents ordinateurs de bureau sur notre feuille de route. Personne ne devrait s’inquiéter à ce sujet. »

Particulièrement bavard, il insiste sur le caractère « hautement stratégique » pour Apple de l’ordinateur de bureau qu’il voit comme une machine « unique » par rapport à l’ordinateur portable. Pour Tim Cook, le PC de bureau offre plus de puissance et permet d’ajouter « les plus grands écrans, les plus grandes capacités de mémoire et de stockage, une plus grande variété d’entrées-sorties et les meilleures performances ».

Comme à son habitude, la firme ne manque pas d’expliquer que « la génération actuelle d’iMac est la meilleure série d’ordinateurs de bureau que nous ayons jamais faite et le superbe écran de l’iMac Retina 5K est le meilleur écran de bureau au monde ».

Voilà qui devrait rassurer tous ceux qui attendent une mise à jour et qui pourrait permettre au marché du PC de retrouver quelques couleurs dans les prochains mois.

