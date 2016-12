Apple repousse son forcing du HTTPS

Comme Google et WordPress, Apple souhaite que les connexions à internet se fassent en HTTPS.

Aujourd’hui, on a de moins en moins de prétextes pour ne pas adopter le HTTPS à la place du simple HTTP sur les sites et les services internet. Pour rappel, ce protocole sécurisé ajoute une couche au HTTP qui chiffre l’information lors du transport entre le serveur et le client.

Mais l’inconvénient était que le HTTPS pouvait sembler coûteux à mettre en œuvre. Cependant, aujourd’hui, il est possible d’obtenir des certificats SSL gratuits, grâce à des initiatives comme « Let’s Encrypt ».

De ce fait, de nombreuses organisations souhaitent désormais forcer l’adoption de ce protocole par tous les acteurs du web. Par exemple, Google a déjà touché à l’algorithme de son moteur de recherche pour que celui-ci soit favorable aux sites HTTPS. Et au niveau du navigateur Chrome, il compte également marquer certains sites en simple HTTP comme non-sécurisés.

WordPress, dont le CMS propulse une bonne partie du web, a également avertit que plus tard, certaines fonctionnalités ne seront plus accessibles aux sites non-sécurisés.

Quant à Apple, il souhaite également forcer les développeurs d’applications à adopter le HTTPS pour les connexions au réseau. Lors de sa conférence WWDC 2016, en juin, il a annoncé une fonctionnalité baptisée App Transport Security sur iOS 9.

Celle-ci oblige les applications iOS à utiliser une connexion HTTPS. Et elle devait être obligatoire à compter du 1er janvier 2017. Cependant, Apple vient d’annoncer qu’il repousse la date butoir afin de donner plus de temps aux développeurs pour se préparer. « Ce deadline a été repoussé et nous fournirons une autre mise à jour lorsque le nouveau deadline sera confirmé », lit-on dans un communiqué de la firme de Cupertino.

Apple souhaite donc toujours forcer les développeurs d’applis à sécuriser les connexions à internet, mais n’a pour le moment pas encore indiqué de date précise.

(Source)