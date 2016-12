[billet sponsorisÃ©] Avec son offre Ã  9,99â‚¬/mois sans engagement, SFR met le turbo pour sÃ©duire les amateurs de sports

SFR SPORT est désormais disponible pour tous à 9,99€/mois quel que soit l’opérateur, et gratuit jusqu’au 25 décembre. Voici comment y accéder.

Souvenez-vous, dépité que j’étais par la disparition de la Premier League anglaise des écrans de Canal Plus, il y a quelques mois je vous donnais un petit plan personnel pour « hacker » (légalement) SFR Sport et accéder à son offre à moindre frais. Car le problème avec SFR Sport, c’est que même si un vous voulez prendre un abonnement à cette chaine et que vous êtes abonné chez un autre opérateur (Free, Orange, etc), vous ne pouvez pas.

Mais toutes les plus mauvaises choses ont une fin et si vous êtes fan de sports, et plus particulièrement ceux que nos chères chaines de TV françaises n’ont pas jugé utile de diffuser, j’ai une bonne nouvelle pour vous : SFR Sport est disponible Over the top pour la modique somme de 9,99 euros par mois. Soit mois cher que BeIn Sports et bien moins cher que Canal Plus (les pauvres).

Over the top ? Qu’est-ce que c’est ? L’offre Over the top est tout simplement une offre qui contourne les contrats des box des opérateurs et qui propose les programmes de ses chaines TV directement et exclusivement par internet, sur PC, et sur smartphone et tablette via une application dédiée. Depuis mi-novembre dernier, les chaines SFR Sport sont donc disponibles pour tout le monde, quelque soit votre fournisseur d’accès, votre opérateur et votre Box. C’est l’offre SFR 100% Digital, et c’est bien.

Mais comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, j’en ai deux autres dans ma hotte :

les chaines SFR Sport sont entièrement gratuites jusqu’au 25 décembre , ce qui vous permettra de les découvrir sans aucun engagement. Je dis bien sans aucun engagement car on ne vous demandera qu’une adresse email et un mot de passe pour vous y connecter

SFR fait une grosse promotion supplémentaire avec 6 mois d'abonnement offerts, soit 59,90 euros au lieu de 119,88 euros si vous souscrivez et payez en une seule fois. Pour le coup on est à 5 euros par mois pour accéder à un catalogue quand même bien fourni des plus grandes compétitions sportives (Premier League, Premiership rugby, Liga portugaise, basket français, sports de combat, sports extrêmes…)

SFR Sport gratuit ou avec 50% de remise, comment ça marche ?

C’est très simple : il vous suffit de vous inscrire ici. Ensuite vous installer l’application pour smartphone et/ou tablette et c’est parti, à vous le sport dans toute sa splendeur, avec notamment le mythique championnat de foot anglais.

L’application (que j’ai installée et testée sur mon iPhone et sur mon Sony Xperia X) est bien conçue, très complète et pleine de fonctionnalités. Vous pouvez par exemple vous faire une app sur mesure en désignant vos programmes favoris, accéder à des replays, connaitre le programme des diffusions en cours et à venir d’un seul coup d’œil, zapper d’une chaine à l’autre d’un clic à l’aide d’une flèche ou d’une zappette superposée (fonction géniale dont je ne comprends pas qu’elle ne figure pas sur d’autres apps de TV) et même choisir la résolution vidéo du programme en cours.

Et bien sûr, parce-qu’il est quand même plus agréable de regarder un match sur grand écran, vous pouvez diffuser SFR Sport sur votre téléviseur. Pour cela vous disposez de plusieurs solutions : soit en activant le screen mirroring directement sur votre smartphone via la fonctionnalité dédiée sous Android ou via AirPlay sous iOS. Je dois quand même préciser que depuis mon dernier post et malgré au moins trois mises à jour de l’application iOS entretemps, SFR Sport ne fonctionne toujours pas via AirPlay chez moi (Freebox Revolution). J’en ai informé SFR, voici leur réponse : « on ne garantit la compatibilité qu’avec les Airplay « officiels », i.e. l’Apple TV par exemple. L’AirPlay de La Freebox n’étant pas un AirPlay « officiel » Apple, on ne garantit pas la compatibilité ».

Du coup il existe nombre d’autres solutions, comme acheter un câble Lightning-HDMI pour iPhone/iPad, un accessoire Apple au prix littéralement indécent de 59 euros… soit le prix de l’abonnement annuel SFR Sport en promo, ou un cable USB ou Micro-USB – HDMI pour votre laptop ou appareil Android, ou mieux, pour réconcilier tout le monde, un bon vieux Chromecast. Bref, les solutions ne manquent pas. Et dans tous les cas vous accéderez donc aux chaines SFR Sport sur votre téléviseur, en HD s’il vous plait.

J’ai ainsi pu redécouvrir non sans une certaine émotion la folie des matchs de Premier League, dont je n’avais plus vu une image depuis la fin de la saison 2015-2016 et le couronnement de Leicester. Tout ça gratuitement jusqu’à Noël, et plus si affinités.

Découvrez quelques captures d’écran de l’app iOS en action pendant Manchester City – Arsenal du 18 décembre