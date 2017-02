Bixby : la nouvelle assistante virtuelle du Galaxy S8 se précise

Selon les sources du Wall Street Journal, Bixby ne serait qu’une version améliorée de S Voice.

La présentation du Galaxy S8 de Samsung est très attendue. En effet, après le fiasco du Note 7 en 2016, le constructeur doit sortir un nouveau haut de gamme particulièrement innovant afin de faire oublier cette petite mésaventure.

Et l’une des nouveautés, déjà évoquées par les rumeurs, est Bixby. En effet, afin de concurrencer Siri et Google Assistant (qui est pour le moment réservé aux smartphones Pixel de la firme de Mountain View), Samsung aurait l’intention de sortir une nouvelle assistante virtuelle pour le Galaxy S8. Et son nom serait Bixby.

Aujourd’hui, de nouvelles informations sur Bixby sont dévoilées par des sources du Wall Street Journal. Le média américain cite une personne proche du dossier qui aurait affirmé que Bixby sera basé sur la technologie de S Voice, l’assistante qui est déjà disponible sur les Samsung (en même temps que Google Now) depuis 2012.

« Mais l’une des sources proches du dossier indique que Brixby va se baser sur une version mise à jour de l’assistante virtuelle faite maison de Samsung, appelée S Voice, plutôt que sur la technologie de Viv Labs », écrit le WSJ dans un article.

En 2016, Samsung avait fait l’acquisition de Viv, une start-up fondée par des anciens employés d’Apple qui ont travaillé sur Siri.

De ce fait, il coulait de source que Samsung pourrait baser sa nouvelle assistante virtuelle sur les technologies de cette start-up.

S Voice n’a jamais vraiment été plébiscité sur les smartphones de Samsung. Mais étant donné qu’il a racheté Viv, on pouvait s’attendre à quelque chose de très différent.

Bien entendu, ces informations sont à prendre avec les pincettes d’usage. Sinon, parmi les autres rumeurs concernant le Galaxy S8 de Samsung, on peut citer l’écran borderless ou encore la puce Snapdragon 835, le composant dernier cri pour les smartphones sous Android.

