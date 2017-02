Un chanceux reçoit sa Nintendo Switch en avance et nous la montre en vidéo

Voici à quoi ressemble l’interface utilisateur de la Nintendo Switch.

Après l’échec de la Wii U, Nintendo tente de se remettre sur les rails avec sa nouvelle console Switch. Dévoilée l’année dernière, celle-ci sera disponible en France au mois de mars. En attendant, la Switch fait partie des sujets de discussion les plus courants sur les forums de jeux vidéo.

Et dernièrement, un utilisateur du forum NeoGAF a raconté qu’il a eu la chance de recevoir sa Nintendo Switch avant tout le monde, photo à l’appui. Les autres membres ont alors demandé une vidéo et quelques heures plus tard, celle-ci a été mise en ligne.

S’il n’y avait encore aucun jeu sur la console, la vidéo de ce forumiste nous donne tout de même pas mal d’informations sur l’interface de la Switch ainsi que les différents menus et paramètres. Sinon, elle révèle une info plus importante : si big N avait annoncé 32 GB de mémoire interne, il semblerait que seulement 29,5 GB seront utilisables. De ce fait, il serait plus judicieux d’acheter une carte SD compatible avec la console, afin de ne pas manquer de mémoire de stockage rapidement.

Nintendo ne fait pas la course à la technologie

Sinon, des journalistes du média suisse Le Temps ont également pu tester la Nintendo Switch durant le lancement à Zurich. Et outre le format différent (puisque la Switch est un hybride entre console de salon et console portable), Nintendo semble également avoir pris une approche différente concernant les caractéristiques.

Les journalistes ont remarqué qu’en jouant à Zelda, ils ont eu droit à des problèmes de fluidité lorsqu’il y avait beaucoup d’ennemis. La réponse de Nintendo à ce sujet ? « On nous a dit qu’on ne parle pas de technologie, l’important c’est l’expérience », raconte l’un des journalistes.

Ainsi, contrairement à Sony et Microsoft qui sont en train de faire la course aux performances avec des versions améliorées de leurs consoles next-gen, Nintendo n’entrera pas dans ce jeu et mettra la priorité sur « le fun ».