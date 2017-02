Connectique : Apple planche sur un nouveau connecteur pour ses produits

Apple est sur le point d’adopter un nouveau connecteur (et oui, un de plus !), qui aura la chance de porter le doux nom d’Ultra Accessory Connector (UAC). Sa fonction principale sera de réconcilier USB-C et Lightning.

D’après le toujours très bien informé 9to5Mac, la firme de Cupertino serait (encore) en train de préparer un nouveau connecteur. Vous venez de perde votre sourire derrière votre écran ! Il est vrai que ces changements de connecteurs, finissent par agacer de nombreux fans de la marque, qui se retrouvent avec des tresses de câbles à ne plus savoir qu’en faire.

Un nouveau connecteur chez Apple comme intermédiaire entre l’USB-C et le Lightning

Apple affirme que ce choix d’un nouveau connecteur serait destiné à économiser de la place pour ses produits et pour servir d’intermédiaire entre USB-C et Lightning qui sont aujourd’hui incompatibles. Le nom de ce connecteur serait Ultra Accessory Connector (UAC) et il intégrerait le MFi (made for iPhone).

Ce connecteur sera deux fois moins volumineux qu’un micro USB ou qu’un USB-C, de quoi permettre au constructeur de gagner de la place pour ses produits. L’UAC sera un port à huit broches dont les mensurations seront de 2,05 mm pour 4,85 mm de largeur.

De cette façon, la firme de Cupertino permettrait à ses partenaires de fabriquer des câbles Lightning vers UAC, USB-A vers UAC, USB-C vers UAC et jack (3,5 mm) vers UAC et elles répondraient ainsi à la demande de nombreux constructeurs qui se plaignaient de l’incompatibilité entre USB-C et Lightning. L’UAC serait une solution pour assurer la compatibilité entre les différents appareils, seul soucis, cela fera encore un câble de plus à acheter… On aurait presque envie de dire pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué !