Dans un contexte difficile, GoPro lancera bien une Hero 6

Le constructeur GoPro pour qui l’année 2016 a été cauchemardesque, vient d’annoncer qu’il lancerait une Action Cam Hero 6 cette année. Espérons que ce modèle relancera les ventes, car de nombreux indices sont dans le rouge chez GoPro et l’entreprise a bien besoin d’un nouveau produit phare.

L’année 2016 a été particulièrement difficile pour GoPro, car la concurrence sur le marché des caméras a considérablement affaibli l’entreprise. C’est d’ailleurs pour cette raison que GoPro avait choisi de se lancer dans l’univers des drones comme relais de croissance, car qui dit drone, dit souvent caméra ! Un bon moyen de concrétiser plus de ventes. Sauf que tout ne s’était pas passé comme prévu puisque le drone Karma lancé en septembre avait dû être retiré de la vente pour des problèmes de batterie le mois suivant.

GoPro lancera une caméra Hero 6 en 2017

Une incursion dans l’univers des drones catastrophiques, où GoPro avait dû rembourser les 2500 premiers acheteurs, mais surtout avec un énorme vide au niveau de sa gamme sur lequel la marque comptait énormément pour réduire ses pertes financières. Au lieu de cela l’écart s’est agrandit et GoPro enregistre aujourd’hui 373 millions de dollars de pertes.

Espérons que 2017 soit une année plus joyeuse pour GoPro, l’entreprise a annoncé la reprise des ventes de son drone Karma après plusieurs mois d’absence et elle annonce également qu’une Hero 6 verra le jour. Les consommateurs attendent beaucoup de cette nouvelle Action Cam, car la Hero 5 était très, voire trop proche de la Hero 4. Si la Hero 6 veut cartonner, Nick Woodman doit donc amener du neuf et de l’innovation sur ses caméras.

De nombreuses rumeurs entourent cette future sortie, certains évoquent des prises de vue en 8K, d’autres en 6K, ce qui semble plus logique et moins gourmand en énergie. Beaucoup attendent également des fonctionnalités autour de la réalité virtuelle ou des vidéos à 360°. Quoi qu’il en soit GoPro devra innover, s’il veut convaincre, car aux yeux de beaucoup la marque a perdu son avance des premières années et son leadership est sur le point de vaciller. La marque elle-même avoue avoir pris du retard ces derniers temps.

On espère que 2017 soit l’année du renouveau pour GoPro et que la Hero 6 sera un produit révolutionnaire.