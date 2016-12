DÃ©but 2017, Google lancera deux montres Android Wear 2.0

Google n’a pas encore abandonné le marché des montres connectées.

Bien que le marché des smartwatch montre des signes de faiblesses, Google ne semble pas du tout disposé à abandonner celui-ci. Dans une interview accordée au site The Verge, Jeff Chang, le product manager d’Android Wear, vient même de révéler qu’au début de l’année prochain, la firme de Mountain View va lancer deux montres sous Android Wear 2.0, la nouvelle version de sa plateforme pour les montres connectées.

Ces deux produits ne seront ni de marque Nexus, ni de marque Pixel, mais porteront celle de l’entreprise qui va les fabriquer, même si Google va collaborer avec celui-ci, que ce soit sur le plan matériel ou intégration logicielle.

Pour le moment, le nom de ce constructeur n’est pas connu. Mais Jeff Chang a tout de même précisé qu’il s’agit d’une entreprise qui a déjà fabriqué des montres sous Android Wear. Lenovo Moto, anciennement Motorola, aurait été un bon candidat. Mais cependant, l’entreprise a déjà indiqué qu’elle ne proposera pas de nouvelles montres lors de la sortie d’Android Wear 2.0.

Android Pay et Google Assistant seront de la partie

Android Wear 2.0 aura droit à pas mal de nouveautés. Parmi celles-ci, il y aura le support d’applications qui n’ont pas besoin de smartphones pour fonctionner, le support d’Android Pay pour faire des paiements avec les montres, et l’arrivée de Google Assistant, qui n’est pour le moment disponible que sur les smartphones Pixel, les haut-parleurs Google Home et sur l’application Google Allo. Et à l’instar de la précédente version, Android Wear 2.0 sera toujours compatible avec iOS.

Les dates de sortie de ces deux montres ne sont pas encore connues (cependant, on pourrait miser sur le CES de Las Vegas, au début de l’année). Mais les propriétaires d’anciennes montres sous Android Wear devront attendre l’arrivée de ces deux produits pour obtenir la mise à jour 2.0.

