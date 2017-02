Decodex, l’extension française qui détecte les fake news

Le Monde lance un outil contre les sites trompeurs et peu fiables.

Comme nous l’évoquions il y a quelques jours, Le Monde a lancé le premier février son nouvel outil Decodex, qui permet aux internautes de vérifier leurs sources d’information. Si le problème des Fake News n’a pas encore pris autant d’ampleurs qu’aux Etats-Unis dans nos contrées, celui-ci commence à être évoqué de plus en plus à l’approche de l’élection présidentielle.

Les Décodeurs (Le Monde) ont donc décidé de lancer cet outil. Pour le moment, 600 sites sont répertoriés et notés en fonction de la fiabilité.

Lorsque l’extension est installée sur Chrome ou Firefox, un pictogramme D s’affichera sur le coin de votre navigateur. Et lorsque vous irez sur un site répertorié par Decodex, le pictogramme changera de couleur afin de vous indiquer la fiabilité du site en question (si c’est rouge, il s’agit d’un site web qui n’est pas fiable et c’est jaune, le site est peu fiable). Un pop-up apparaît également pendant quelques secondes, avec un message comme : « Ce site peut être régulièrement imprécis, ne précisant pas ses sources et reprenant des informations sans vérification. Soyez prudent et cherchez d’autres sources ». Si vous cliquez sur le pictogramme, vous avez même doit à une petite explication. Par exemple, pour Breitbart.com, Decodex indique que le site « peut être régulièrement imprécis, ne précisant pas ses sources et reprenant des informations sans vérification. Soyez prudent et cherchez d’autres sources. Si possible, remontez à l’origine de l’information ».

Sinon, outre l’extension pour navigateurs, Le Monde a également décliné son outil de vérification sous forme de moteur de recherche et sous forme d’un bot sur Messenger auquel vous pourrez demander des renseignements concernant un site web.

Le Monde entend enrichir sa base de données progressivement, mais également mettre ces ressources à la disposition des développeurs, pour que ceux-ci puissent à leurs tours lancer d’autres applications.

Aux Etats-Unis, après l’annonce de la victoire de Donald Trump, un journaliste du New York Magazine avait lancé une extension similaire. Cependant, celle-ci s’attaque aux Fake News anglophones tandis que celle du Monde est plus adaptée au public francophone. Les bases de données des deux outils peuvent se compléter.