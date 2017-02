Démarchage téléphonique : l’UFC-Que Choisir dénonce l’inefficacité de Bloctel

Il y a plusieurs mois, nous avions évoqué l’existence d’un nouveau service censé lutter contre le démarchage téléphonique. Assez rapidement certains lecteurs avaient commencé à s’interroger sur l’efficacité du service Bloctel, en continuant à recevoir des appels et il semble qu’ils aient eu raison puisque l’UFC-Que choisir dénonce l’inefficacité de ce service.

Le démarchage téléphonique est devenu un vrai fléau pour certains français qui reçoivent des dizaines d’appels par semaine. Une étude a montré qu’en moyenne les français reçoivent 3 ou 4 appels de ce genre par semaine, pour se voir proposer des services à domicile, des fenêtres en PVC, pour changer de fournisseur d’énergie, pour prendre une mutuelle, pour réaliser un test de dépistage de cancers, etc.

Le démarchage téléphonique est considéré sans grande surprise, comme « agaçant » par 100 % des personnes ayant répondu au sondage de l’UFC-Que choisir.

Bloctel : un service totalement inefficace pour lutter contre le démarchage téléphonique

Pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement a lancé Bloctel, un service qui devait mettre un terme aux agissements de certaines sociétés de télémarketing sans scrupules, en les menaçant d’amendes en cas de récidive. Le moins que l’on puisse dire en voyant les résultats de Bloctel, c’est que le gouvernement n’a pas mis tous les moyens pour éradiquer les démarchages téléphoniques, car plus de 82% des personnes s’étant inscrites sur Bloctel, en sont fortement déçues et le jugent inefficace, puisqu’elles reçoivent autant, voire plus d’appels qu’avant !

L’UFC-Que choisir lance une pétition pour réclamer davantage de contrôles sur Bloctel et pour que de réelles sanctions commencent à être prises par les pouvoirs publics. L’association a également saisi la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), ainsi que l’autorité de régulation des télécoms (ARCEP).

Deux sanctions administratives en 2016 !

Si vous vous souvenez de notre article sur Bloctel, le principe du service était que lorsqu’un français inscrit sur la liste Bloctel recevait un appel pour du démarchage téléphonique, il pouvait notifier l’appel auprès de Bloctel et le service était censé menacer l’entreprise ayant appelé, qu’elle risquait une amende pouvant atteindre 75 000 euros en cas de récidive. De quoi refroidir toutes les sociétés de télémarketing…

Pourtant dans les faits, c’est une autre réalité qui apparait. D’après l’UFC, en 2016, plus de 330000 plaintes de français ont été enregistrées et seules 2 ont été suivies d’une mesure administrative à l’encontre des sociétés ! Avec ce genre de statistiques, on peut facilement mesurer l’efficacité de Bloctel.

