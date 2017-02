Les développeurs d’applications web vont adorer cette nouvelle fonctionnalité sur Android

Sur Android, il y aura de moins en moins de différences entre une application et un site web.

Si ajouter un raccourci vers une page web sur l’écran d’accueil Android était déjà possible depuis longtemps, en 2015, Google a lancé une fonctionnalité de son navigateur Chrome qui permettait aux développeurs d’inciter les internautes à le faire.

En même temps, il avait également lancé une fonctionnalité qui permettait aux développeurs de sites web d’envoyer des notifications sur les smartphones, même lorsque leurs pages étaient déjà fermées.

Avec la mise à jour annoncée cette semaine, pour les applications web appelées « Progressive Web App », Google réduit encore plus la barrière entre applications et pages web.

En effet, celles-ci pourront désormais imiter certains comportements des applications Android natives. Par exemple, si autrefois, les raccourcis vers des sites web n’étaient visibles que sur l’écran d’accueil, plus tard, elles apparaîtront aussi sur le tiroir d’application. Leurs présences seront prises en compte dans les paramètres du téléphone, et ces applications web pourront même mieux interagir avec les applications natives installées. D’autre part, lorsqu’une application Progressive Web App enverra une notification, celle-ci ne sera plus une notification de Google Chrome, mais ressemblera à celles des autres applis Android natives.

Dans quelques semaines, Google commencera à tester cette nouvelle fonctionnalité sur la version beta de Chrome. Pour en savoir plus, c’est par ici.

Et les applications ressemblent à des pages web

D’un autre côté, Google fait en sorte que les applications Android adoptent les bons côtés des pages web.

L’un des principaux avantages du web est que lorsqu’on ouvre un lien, celui-ci s’ouvre instantanément. Les applications, quant à elles, doivent être téléchargées, pour qu’on puisse accéder à leurs contenus.

Mais Google a imaginé une fonctionnalité appelée Instant Apps. L’idée est que lorsqu’un utilisateur clique sur un résultat de recherche qui dirige vers une application, il ne télécharge qu’une petite partie de l’application (qui correspond au contenu à consulter). Grâce à ce fractionnement des applis, celles-ci agissent comme des pages wab.