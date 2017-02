Données mobiles : Cisco évoque l’explosion du trafic en 2021

Qui dit modernisation des réseaux, démocratisation des objets connectés, augmentation des volumes de data dans les forfaits mobile, dit explosion de la consommation des données mobiles. Une consommation qui ne cesse de croître exponentiellement et qui pourrait atteindre 49 exaoctets par mois d’ici 2021.

Avant de commencer et pour mieux visualiser ce que représente un exaoctet, il s’agit d’une unité de mesure énorme, si vous disposiez d’un disque dur « hypothétique » de ce format, vous pourriez stocker 250 millions de DVD ? D’après Cisco, qui a mis en avant le rapport de VNI, en 2016 plus de 7,2 exaoctets de data sont échangées chaque mois.

Un trafic de data multiplié par 18 ces cinq dernières années

Il s’agit d’une importante hausse de 63% par rapport à 2015 et si l’on compare ces chiffres à ceux d’il y a seulement 5 ans, le trafic de données mobiles a été multiplié par 18 ! Une explosion due à l’internet mobile et à la démocratisation de la 4G. Cisco estime que la courbe est très loin de se renverser et l’entreprise table sur une multiplication par 7 d’ici les 5 prochaines années, amenant le trafic de données mobiles à frôler les 49 exaoctets par mois, soit 587 exaoctets par an.

Les vecteurs de cette explosion seront la vidéo qui devrait être multipliée par 7 en moyenne d’ici 2021, mais également les objets connectés, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ainsi que l’arrivée de la 5G. Cisco estime que les mobinautes consommeront en moyenne 5,7 Go de données par mois en 2021, soit six fois plus qu’aujourd’hui… Cet appétit insatiable de data devrait apprécier l’arrivée de la 5G d’ici 2020, en proposant des taux de transfert considérablement plus rapides que la 4G, avec 5 fois plus de trafic.

Ce passage à la 5G est d’ailleurs très attendu en Europe, car d’après les analystes, les avancées dans le vieux continent sont telles dans ce domaine, que nous devrions largement dépasser les Etats-Unis et être la région du monde la mieux connectée, avec des pointes de débits à 28,5 Mbits/s. Pour en savoir plus sur cette étude, voici le rapport de Cisco.

