E3 2017 : le Project Scorpio sera dévoilé le 11 juin

Microsoft a fixé la date de sa conférence juste avant l’évènement annuel E3, au mois de juin. Il y sera largement question du projet Scorpio, la nouvelle console Xbox de la marque.

La nouvelle est particulièrement attendue alors pour que le mystère cesse, nous vous informons que ça y est, Microsoft va parler de la Xbox Scorpio pendant sa conférence peu de temps avant le salon du jeu vidéo E3 2017.

Microsoft présentera sa Xbox Scorpio le 11 juin 2017

Microsoft a donc enfin choisi la date de sa conférence pour évoquer sa toute nouvelle console Xbox Scorpio, cela se passera le dimanche 11 janvier 2017 à 23 heures (heure de Paris) et elle se tiendra au Galen Center de los Angeles, en Californie, à 14h00. La firme de Redmond espère donc mettre sa console Xbox Scorpio dans les esprits de tous et laisser le temps à toute la presse spécialisée d’évoquer sa console avant le salon E3.

Le projet Scorpio est entouré de mystères depuis plusieurs mois, tous les regards seront donc tournés vers la console de Microsoft, d’autant que l’on sait qu’elle sera compatible 4K et réalité virtuelle. La Scorpio ne remplacera pas la Xbox One pour ceux qui s’inquièteraient de ce point, la firme de Redmond souhaite en effet étoffer sa gamme et la Xbox Scorpio sera aux côtés de la Xbox One dans les rayons, à partir de la fin de l’année.

Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, sachez que les rares informations ayant filtré sur cette console révolutionnaire, font état de 6 Teraflops de puissance, accompagnés d’une bande passante de 320 Go/seconde, grâce à processeur redoutable, à savoir un huit cœurs, épaulé par 12 Go de RAM GDDR5. C’est bien simple les analystes parlent d’une Xbox Scorpio 5 fois plus puissante que la Xbox One… Un argument de taille pour reprendre l’avantage sur Sony, qui n’a pour l’instant rien à proposer d’équivalent ou de supérieur.

Source