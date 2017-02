Elon Musk explique pourquoi il ne quittera pas le conseil économique de Trump

Contrairement au patron d’Uber, Elon Musk restera dans le conseil économique de Trump.

Hier, le PDG d’Uber, Travis Kalanick, a annoncé qu’il quittait le conseil économique de Donald Trump. Dans une lettre adressée à ses employés, le chef d’entreprise explique que « se joindre au groupe n’était pas supposé être un endossement du président ou de son ordre du jour mais malheureusement, cela a été mal interprété ».

Mais contrairement à Travis Kalanic, Elon Musk, qui est à la tête de Tesla et SpaceX, ne quittera pas ce conseil. Dans un tweet posté aujourd’hui, il explique ses raisons.

