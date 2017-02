Enfin une rumeur intéressante sur l’autonomie de l’iPhone 8

Le prochain iPhone pourrait avoir une amélioration significative au niveau de l’autonomie.

Cette année, l’iPhone 8 devrait être spécial. En effet, Apple va célébrer le 10ème anniversaire de la sortie du premier modèle. Et même si la keynote de présentation n’aura pas lieu avant plusieurs mois, les rumeurs et les analyses sont déjà nombreuses.

L’une de celles-ci provient de Ming-Chi Kuo, « un analyste fiable de KGI Securities avec des sources dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple », selon Business Insider. Et elle concerne l’autonomie.

L’autonomie est le principal problème de tous les smartphones, et Apple n’échappe pas à cette règle. Bien au contraire, la marque à la pomme admet qu’il lui arrive de sacrifier l’autonomie pour avoir des mobiles plus fins et plus ergonomiques.

Cependant, en 2017, celle-ci pourrait bénéficier d’une amélioration considérable, grâce à la combinaison de plusieurs facteurs

Apple aurait opté pour un design « empilé » pour sa carte logique, ce qui laissera de la place pour une batterie plus grande. De l’autre côté, à l’instar de nombreux appareils qui sortiront cette année, le mobile devrait avoir un écran « edge-to-edge ». Cette caractéristique permettrait aussi à Apple d’avoir plus de place pour la batterie. Et enfin, l’iPhone 8 (ou du moins, une variante) devrait enfin utiliser la technologie OLED à la place du LCD pour l’écran (60 millions d’écrans OLED auraient déjà été commandés chez Samsung). Cela devrait faire baisser la consommation d’énergie du terminal.

Il est peut-être inutile de rappeler que pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. Et comme Apple ne commentera pas celle-ci, il faudra attendre la sortie officielle des nouveaux smartphones de la firme pour avoir une confirmation.

Sinon, parmi les autres informations non-officielles, il y a celles concernant la recharge sans fil. Apple est récemment entré dans la Wireless Power Consortium, le groupe auquel les sociétés utilisatrices de cette technologie adhèrent généralement.

