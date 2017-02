Facebook a maintenant un onglet météo

L’application Facebook affiche maintenant des prévisions météo sur son application mobile.

Facebook ne cesse de trouver de nouveaux usages pour son application. Et s’il permet déjà de se passer du Bon Coin grâce à ses groupes de ventes entre particuliers, il veut également remplacer votre application météo.

Cela fait un moment que Facebook affiche régulièrement de petits messages d’information sur la météo sur son fil d’actualité. Et la fonctionnalité qu’il est en train de déployer serait une extension logique de ces petits affichages.

D’après TechCrunch, l’appli Facebook sur mobile ainsi que son site web ont désormais un onglet entièrement dédié à la météo.

Facebook Now Replace Your Weather App pic.twitter.com/x7Uacm3bns — lambanoblog (@LambanoNG) February 9, 2017

Facebook is building a full-fledged weather tool into its app https://t.co/I4DNZAx5sa pic.twitter.com/vecq3mYFTd — TNW (@TheNextWeb) February 9, 2017

Sur l’appli mobile, on y accède via le menu de l’application, celui où on trouve également les groupes, les événements ainsi que les contenus sauvegardés.

Par ailleurs, il ne s’agirait plus d’un test. Facebook aurait même indiqué que plus de 95 % de ses utilisateurs dans le monde ont déjà accès au nouvel onglet. Et comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran, l’onglet donne des infos plus détaillées par rapport aux petits messages affichés sur le fil d’actualité. Les données seraient fournies par Weather.com.

Les prévisions affichées concernent par défaut la localisation du smartphone. Mais comme sur toutes les applis météo, il est possible de modifier ce paramètre afin de connaitre le temps qu’il fait ou qu’il fera dans un autre endroit.

Visiblement, l’objectif de Facebook est de retenir au maximum ses utilisateurs, en proposant des services que ceux-ci devraient normalement chercher sur internet ou sur d’autres applications.

Par exemple, Facebook teste aussi une fonctionnalité appelée Discover People qui pourrait concurrencer Tinder sur le long terme. Il y a également une fonctionnalité appelée Wi-Fi Finder qui permet à l’utilisateur de trouver des points d’accès Wi-Fi à proximité. Et bien entendu, Facebook héberge déjà des articles de presse via sa fonctionnalité Instant Article.

(Source)