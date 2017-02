Facebook dévoile ses chiffres et démontre une santé de fer

Facebook fait le bonheur de ses actionnaires, l’entreprise a publié ces chiffres pour le quatrième trimestre de 2016 et ils sont tout simplement spectaculaires et vont au-delà des meilleurs pronostics des analystes. Tous les indicateurs sont aux verts et Facebook a pulvérisé record sur record l’année dernière.

Le réseau social a vu son chiffre d’affaires faire un bond de 51% l’an dernier, avec des profits en hausse de 129% au niveau des recettes publicitaires. En un an, l’action de l’entreprise a grimpé de 16% au Nasdaq. Les investisseurs peuvent donc se frotter les mains, même si tout le monde est conscient que cette croissance insolente ne durera pas en raison du poids de l’entreprise dans le monde.

Facebook plus vigoureux que jamais en 2016

Les ventes ont atteint 8, 8 milliards de dollars et les profits 3, 6 milliards de dollars sur le dernier trimestre. La croissance du nombre d’utilisateurs aussi est dans le vert, le réseau social enregistre 17% de comptes en plus par rapport à 2015 ! Facebook affiche fièrement 1, 86 milliard de personnes inscrites dont 1, 23 milliard se rendent quotidiennement sur Facebook.

On peut voir que 84% des recettes publicitaires du groupe proviennent désormais des smartphones ou des tablettes, un an auparavant le réseau social affichait 80%. Facebook profite aussi de l’essor de la vidéo afin de s’inscrire de plus en plus dans ce secteur, drainant au passage une partie des recettes publicitaires. Le réseau social peut aussi se féliciter de voir son service Instagram passer le cap des 600 millions d’utilisateurs actifs.

Pour mieux matérialiser tous ces chiffres, qui peuvent ne rien évoquer pour certains, il faut savoir qu’un utilisateur vaut 19, 81 dollars aux États-Unis ou au Canada, contre 13, 70 dollars il y a douze mois ! Cela parle tout de suite un peu plus…

Cette vitalité se traduit par une explosion de la taille de l’entreprise, qui affiche désormais des ambitions dans la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle, les drones solaires, etc. Sur un an, Facebook a grossit de plus de 34% et compte désormais plus de 17.000 employés.