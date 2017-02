Facebook va activer le son des vidéos automatiquement

L’application Facebook risque de devenir plus bruyante sur votre smartphone.

En 2014, Facebook a commencé à mettre en avant les vidéos natives sur son fil d’actualité. Et pour donner encore plus de visibilité à celles-ci, le numéro un des réseaux sociaux a également décidé de les lancer en auto-play.

Lorsqu’une vidéo apparaît sur votre fil d’actualité, celle-ci se lance automatiquement. Cependant, jusqu’à présent, le son n’était pas activé par défaut et les utilisateurs devaient donc utiliser le contrôle du volume pour réellement regarder la vidéo (cette action est d’ailleurs prise en compte par l’algorithme du fil d’actualité).

Mais aujourd’hui, Facebook annonce qu’il va désormais activer le son des vidéos par défaut. Cela signifie que lorsque vous faites défiler votre fil d’actualité et qu’une vidéo apparait, celle-ci se lancera automatiquement avec le son.

Selon Facebook, cette décision a été prise après avoir « testé le son sur le fil d’actualité et entendu des feedback positifs ». Le numéro un des réseaux sociaux n’entend cependant pas déployer cette mise à jour de manière brusque. « […] nous l’amenons lentement » écrit-il dans un billet de blog.

En tout cas, si cette mise à jour est déjà arrivée chez vous et si cela vous agace (ce qui est fort probable), vous pouvez mettre le volume de votre smartphone sur zéro. Ou bien, vous pouvez aller dans les paramètres de Facebook où une option permet de désactiver le son des vidéos par défaut sur le fil d’actualité.

Facebook continue son offensive contre YouTube

Cette mise à jour, qui va mettre les vidéos du fil d’actualité encore plus en avant, fait partie d’une série de nouveautés que le numéro un des réseaux sociaux vient d’annoncer et qui visent tous à donner plus d’audience à sa plateforme vidéo.

Dans le billet, Facebook annonce également un meilleur affichage des vidéos verticales ainsi qu’une fonctionnalité picture-to-picture (vidéos flottantes). Comme sur YouTube, celle-ci vous permet de continuer à regarder une vidéo, pendant que vous faites défiler le fil d’actualité ou d’autres activités sur l’application Facebook. Et si vous êtes sur Android, vous pouvez même garder la fenêtre flottante de la vidéo pendant que vous allez sur d’autres applications du smartphone.

Sinon, Facebook a récemment recruté une vice-présidente de MTV pour développer ses propres contenus originaux.