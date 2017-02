Une fillette de 7 ans postule chez Google. Voici la réponse de Sundar Pichai

Contrairement au Père Noël, le PDG de Google a répondu.

Si vous envoyez une lettre à Google pour demander un emploi, quelles seraient les chances qu’on vous réponde ? Et quelles sont les chances pour que ce soit le PDG, Sundar Pichai, en personne, qui vous réponde ?

Chloe Bridgewater, une Britannique âgée de seulement 7 ans, n’a pas encore les compétences nécessaires pour travailler chez Google. Cependant, sa lettre était tellement émouvante qu’elle a reçu un message d’encouragement signé par Sundar Pichai.

« Cher Patron de Google, Mon nom est Choe et quand je serais plus grande je voudrais travailler chez Google. Je veux aussi travailler dans une usine de chocolat et nager aux Jeux Olympiques […] », lit-on au début de la lettre. Elle y évoque notamment son enthousiasme pour travailler dans un endroit où il y a des fauteuils poires, des karts et des toboggans (chez Google), ainsi que son intérêt pour l’informatique et les robots.

« Merci pour ta lettre, lit-on dans la réponse de Sundar Pichai. Je me réjouis que tu aimes les ordinateurs et les robots, et j’espère que tu continueras à t’intéresser à la technologie. Je pense que si tu continues à travailler dur et à suivre tes rêves, tu peux accomplir tout ce que tu veux – que ce soit travailler chez Google ou nager aux Jeux Olympiques. J’ai hâte de recevoir ta demande d’emploi lorsque tu auras fini d’étudier 🙂 »

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she's so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc — Andy Bridgewater (@B21DGY) February 13, 2017

Cette petite histoire est en train de faire le buzz et c’est aussi l’occasion pour certains médias, comme la BBC, de rappeler que l’actuel patron de Google, nommé en 2015, a des origines très modestes. « L’histoire de la vie de Pichai est remarquable, et sa montée au sommet de Google est un incroyable soutien pour la position de l’Inde dans l’industrie mondiale de la technologie, et aussi, un rappel rassurant du soi-disant « rêve américain » », écrivait la BBC à ce sujet.

