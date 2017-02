Galaxy S8 : 3 rumeurs qui feraient mieux d’être fausses

L’une de ces rumeurs suggère qu’une partie de l’écran borderless sera bloquée par Samsung pour afficher son logo.

Après son fiasco de l’année dernière, on s’attend à ce que Samsung se rattrape sur son prochain smartphone haut de gamme, le Galaxy S8. Le constructeur a déjà annoncé que la présentation de celui-ci sera retardée, et ne se fera donc pas ce mois de février au Mobile World Congress de Barcelone. En revanche, les rumeurs sont déjà là. Et si la plupart de celles-ci suggère que le Galaxy S8 sera l’un des meilleurs smartphones sortis par Samsung (écran sans bordure, 6 GB de RAM, nouvel assistant virtuel), d’autres portent à croire qu’il pourrait aussi y avoir quelques petites déceptions.

La pire : une partie de l’écran serait bloquée pour le logo de Samsung

L’une des plus intéressantes rumeurs concernant le Galaxy S8 concerne son écran. En effet, le constructeur coréen aurait opté pour un écran borderless (sans borures). Une style qui est déjà utilisé par le constructeur chinois Xiaomi et qui lui a permis de proposer un mobile avec écran de plus de 6 pouces, mais dont les dimensions n’excèdent pas celles de l’iPhone 6 Plus.

Cependant, une autre rumeur, lancée par le bloggeur Evan Blass, suggère qu’une partie de cet écran borderless sera malheureusement bloquée pour afficher le logo de la firme.

Those bemoaning the dearth of branding on the S8 will be pleased to learn that the top 1/4" of screen will be hard-coded to display SAMSUNG. — Evan Blass (@evleaks) January 27, 2017

Un capteur d’empreintes mal positionné sur le dos

Contrairement à ses concurrents qui utilisent Android, Samsung a toujours placé ses scanners d’empreintes sur le bouton d’accueil. Mais comme le Galaxy S8 serait un smartphone borderless, il n’aurait pas de bouton d’accueil. De ce fait, le scanner serait placé sur le dos, à côté de la caméra, ce qui risquerait de ne pas du tout être ergonomique.

The relatively high positioning of the fingerprint scanner on the S8 makes it quite untenable for short-fingered folks like @realDonaldTrump — Evan Blass (@evleaks) January 27, 2017

Le prix va-t-il augmenter ?

Sinon, le S8 coûterait plus cher que son prédécesseur. Une fuite relayée par GSM Arena suggère que la version la moins chère coûterait 885 dollars sur le marché asiatique. Cela correspondrait à une hausse de 100 dollars par rapport à la version la moins chère du Galaxy S7 Edge.