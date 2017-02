Google Assistant : la version pour les smartphones non Pixel est accidentellement sortie

Vous pouvez déjà tester Google Assistant sur un smartphone non Pixel. Mais ce n’est pas garanti que ça marche.

L’année dernière, Google a levé le voile sur Assistant, une nouvelle intelligence artificielle plus développée que Google Now. Mais malheureusement, cette assistante virtuelle n’est pour le moment disponible qu’en quelques langues et uniquement sur les mobiles de la gamme Pixel que la firme de Mountain View a aussi sortis l’année dernière.

Cependant, un incident qui a eu lieu la semaine dernière suggère que celle-ci travaille déjà sur le support de Google Assistant sur les autres smartphones Android.

Comme le rapporte Android Police, quelques participants au programme beta de l’appli Google pour Android ont pu accéder à la nouvelle intelligence artificielle sur leurs smartphones non Pixel. Mais étant donné le nombre de bugs qui étaient présents, il semblerait que cette sortie de Google Assistant n’ait pas été intentionnelle.

Cependant, dans tous les cas, cela suggère que Google travaille déjà sur l’ajout d’Assistant sur les smartphones non Pixel.

Et comme d’habitude, la version de l’application Google pour Android qui inclut Assistant a été extraite puis mise en ligne par des internautes. De ce fait, de nombreuses personnes ont pu la tester.

Bien que l’application ne soit pas encore du tout au point, 9To5Google affirme que des testeurs ont déjà pu activer Google Assistant sur un bon nombre de modèles, allant du Nexus 6P à l’Alcatel Idol 4. Cependant, avant d’installer le fichier .apk, sachez que d’autres testeurs ne sont pas parvenus à lancer Google Assistant (donc, c’est à vos risques et périls).

Google a tout intérêt à ce qu’Assistant soit disponible sur les autres smartphones Android. Sinon, les constructeurs pourraient se tourner vers d’autres alternatives comme Alexa d’Amazon. Aux Etats-Unis, par exemple, Huawei a décidé de lancer un smartphone équipé de cette dernière, à défaut d’avoir accès à Google Assistant. Samsung, quant à lui, développerait une version améliorée de S Voice, son assistante virtuelle faite maison.

