Google lève le voile sur Android Wear 2.0 et deux nouvelles montres LG

La nouvelle version d’Android Wear est sortie, ainsi que deux nouvelles montres connectées.

La nouvelle version d’Android Wear, le système d’exploitation de Google pour les montres connectées, est finalement de sortie. Parmi les nouveautés les plus notables, il y a la présence de Google Assistant.

Présenté l’année dernière, le nouvel assistant virtuel de Google n’est encore présent que sur ses smartphones Pixel ainsi que sur les haut-parleurs Google Home et les box de télévisions. Désormais, les montres sous Android Wear pourront également en bénéficier, si elles tournent sous la dernière version. En revanche, Google Assistant n’est pour le moment disponible qu’en anglais et en allemand. Mais la société américaine entend supporter d’autres langues.

Avec la version 2.0, les montres connectées Android Wear pourront également servir de moyens de paiement dans les boutiques, grâce à Android Pay (dans les marchés où ce service est disponible, et si il y a une puce NFC).

D’autre part, Android Wear supporte des applications natives qui sont installées directement sur la montre. De ce fait, même si la montre est connectée à un iPhone, elle profitera de la même boutique d’applications pour Android Wear que celles qui sont appariées avec des smartphones Android.

Sinon, Google a apporté des améliorations sur l’ergonomie et l’écran d’accueil, ainsi que pour les usages sportifs.

Deux nouvelles montres LG

Dans son billet de blog, Google a aussi annoncé deux nouvelles montres avec Android Wear 2.0 préinstallé. Il s’agit de la LG Watch Style et de la LG Watch Sport.

Comme le suggère son nom, la LG Watch Style met l’accent sur l’esthétique, avec un design fin et des bracelets en cuir. L’autre montre, en revanche, devrait être plus résistante, puisqu’elle a une conception plus adaptée à la pratique des exercices physiques. Sinon, selon Google, la LG Watch Sport est également la montre sous Android la plus puissante actuellement. Et outre ses boutons dédiés à Google Fit (l’application fitness de Google) et à Android Pay, celle-ci a également un bouton rotatif pour une meilleure navigation.

Bien que ces montres soient de marque LG, elles ont été conçues en collaboration avec Google.

Disponibilité

Malheureusement, la disponibilité de ces deux nouvelles montres n’a été annoncée que pour les USA, le Canada, la Russie, l’Arabie Saoudite, la Corée du Sud, Taïwan, les Emirats Arabes Unis et le Royaume-Unis dans le billet de Google.

En revanche, Android Wear 2.0 arrivera aussi sur les modèles de smartwatch suivants : ASUS ZenWatch 2 et 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG G Watch R, LG Watch Urbane & 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 et TAG Heuer Connected.

