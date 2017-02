Hater : trouvez votre âme sœur grâce à vos dégoûts communs

Dans un marché de plus en plus saturé, pour parvenir à faire sa place au milieu des centaines d’applications de dating ou de rencontre, l’unique option est de rivaliser d’ingéniosité ou d’originalité. L’application Hater a choisi la seconde option, puisque pour rencontrer l’amour de votre vie, cela ne se fera pas avec ce que vous appréciez, mais avec ce que vous détestez en commun.

Vous avez bien lu, pour aimer, il faut savoir détester ! Brendan Alper, un ancien employé de Goldman Sachs devenu aujourd’hui comédien a décidé de lancer une énième application de rencontre, sauf que pour cette fois c’est votre dégoût des autres ou de certaines situations qui vous rapprochera d’autres grognons comme vous.

Trouvez l’âme sœur en détestant la Terre entière grâce à Hater

L’application Hater dispose d’une base de plus de 3000 sujets proposés aux utilisateurs pour que ces derniers dressent au fur et à mesure leur profil de « hater » ou de « détesteur » en français. Pour cela rien de compliqué, il suffira de swiper vers le bas… Une fois que votre profil de « hater » sera bien pourvu, l’application se chargera de géo localiser les autres membres près de vous, qui disposent des mêmes aversions pour certaines choses ou comportements. « Je déteste le Guacamole et les gens qui portent des shorts ! « , oh, moi aussi, on est vraiment fait l’un pour l’autre ! », c’est grosso modo le résumé du concept.

Une démarche pour le moins insolite, allant à contre-courant de ce qui se fait aujourd’hui, puisque la plupart des sites de rencontre cherchent à mettre en avant vos passions communes. L’application sortira le 08 février sur iOS et au printemps pour Android, mais une version béta est déjà utilisée par certains internautes aux Etats-Unis. Parmi les choses que les personnes détestent le plus en ce moment, on note : Trump (ah bon, c’est curieux !), les gens qui passent leur temps à faire des selfies, les personnes qui laissent des poils dans la douche et ceux qui marchent lentement dans la rue. Avec ce profil, vous devriez être un Casanova sur Hater…

