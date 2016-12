HTC a une surprise pour nous le mois prochain

HTC tiendra une conférence le 12 janvier afin de présenter ses dernières nouveautés.

HTC n’est pas dans une position facile en ce moment. Si son casque à réalité virtuelle semble faire l’unanimité chez les utilisateurs, le HTC 10 n’a pas conquis les foules.

Le constructeur taïwanais a donc perdu pas mal de parts de marché ces derniers mois et il a de plus en plus de mal à donner le change.

HTCÂ aurait-il un nouveau terminal en stock ?

Il n’a cependant pas encore dit son dernier mot et c’est précisément ce que l’on peut déduire de l’un des derniers tweets.

HTC a en effet annoncé qu’il avait l’intention de tenir une conférence de presse le 12 janvier prochain afin de présenter de nouveaux produits.

Lesquels ? Toute la question est là , évidemment, et l’image partagée sur le compte ne nous donne malheureusement pas beaucoup d’indices. Elle se compose en effet d’un fond bleu dégradé et d’une simple mention inscrite en lettres blanches : « For U ».

Une mention qui est reprise dans la publication et qui s’accompagne de la date citée un peu plus haut.

Si vous vous intéressez aux produits de la marque, il est possible que vous ayez entendu parler du HTC Ocean. Il a commencé à faire parler de lui en septembre dernier et il avait même en partie été dévoilé par Danelle Vermeulen, un designer travaillant pour la marque.

L’appareil tenait surtout du concept et il se présentait ainsi sous la forme d’un smartphone dénué de boutons physiques. Il suffisait en effet de caresser ses tranches pour modifier le volume sonore ou encore mettre l’appareil sous tension. Evan Blass avait mis la main sur la vidéo de l’appareil avant qu’elle ne soit supprimée par son auteur et il l’avait partagée dans la foulée sur son compte Twitter.

Cet événement se focalisera-t-il sur ce téléphone ? C’est impossible à dire pour le moment, mais il faut avouer que l’image de la publication fait beaucoup penser à une grande étendue d’eau.