HTC va lancer un casque de réalité virtuelle mobile

HTC va sortir un autre casque de réalité virtuelle avant la fin de l’année.

Cela fait sept trimestres que la société HTC réalise des pertes. Il faut dire que depuis un moment, ses smartphones ne se vendent plus aussi bien qu’autrefois.

En revanche, dans le marché de la réalité virtuelle, sur le segment haut de gamme, le constructeur fait partie des pionniers avec Oculus. Son casque Vive a été lancé à peu près au même moment que le Rift et il appartient à la même gamme : il s’agit des casques les plus chers du marché, et ils nécessitent des ordinateurs puissants (et chers) pour fonctionner.

Cependant, l’entreprise prévoit de sortir un autre produit qui sera plus mobile

L’information a été révélée par le site CNET, qui cite Chia-lin Chang, president of global sales de l’entreprise. « Le Vive est un produit très haut de gamme et d’ici les prochains mois, vous verrez nos plans en termes de mobilité et de réalité virtuelle », a-t-il déclaré lors d’une interview à Singapour.

Selon CNET, le nouveau casque de réalité virtuelle fonctionnera avec le smartphone U Ultra, un produit que l’entreprise lance en ce début d’année. Cependant, le responsable de HTC a tenu à souligner que ce casque de réalité virtuelle ne fonctionnera pas comme le Daydream de Google ou bien le Gear VR de Samsung. Sur ceux-ci, on insère le smartphone dans le casque pour qu’il fonctionne. « Ce sera quelque chose de différent », indique Chia-lin Chang.

Malheureusement, HTC n’en dit pas plus pour le moment. Toutefois, on pourrait imaginer un mécanisme différent de celui des casques Daydream ou Gear VR, mais similaire à celui imaginé par LG pour le LG G5, l’année dernière. Le casque, proposé comme module pour le smartphone, s’y connecte via une liaison filaire.

