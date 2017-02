Hyperloop : embarquez virtuellement

L’actualité sur l’Hyperloop a été riche cette semaine, car on apprenait qu’une entreprise espagnole était en train de relier Tanger à Madrid en moins d’une heure. Si ce moyen du transport vous fascine, sachez que SpaceX chargée de mettre au point les capsules, vient de dévoiler une vidéo en réalité virtuelle, afin de vous montrer à quoi ressemblerait un voyage en Hyperloop. Accrochez vos ceintures…

Ce n’est pas la première fois que nous évoquons le train supersonique Hyperloop, mais si cette technologie vous est encore inconnue, il s’agit d’un projet qui se présente sous la forme d’un tube dans lequel sont propulsées des capsules transportant des voyageurs ou des marchandises à plus de 1.100 km/h. Ces capsules sont placées dans des tubes à basse pression et propulsées par un système de moteur à induction, ce qui en ferait le moyen de transport civil le plus rapide du monde, puisqu’il irait en moyenne 300 kms/h plus vite que les avions.

Hyperloop : les trains supersoniques arrivent

Avant de voir cette vidéo en réalité virtuelle, nous vous proposons de voir quelques images du projet Hyperloop One déjà très avancés, qui consistera à relier Madrid à Tanger, afin de rapprocher un peu plus l’Afrique et donc d’optimiser le commerce entre l’Europe et ce continent. Nous vous proposons de visionner cette courte vidéo sur le sujet.

D’autres projets d’Hyperloop sont déjà très avancés eux aussi et il semble de plus en plus évident que l’Hyperloop se démocratisera rapidement un peu partout dans le monde d’ici une dizaine d’années. On peut notamment évoquer les tronçons de trains supersoniques qui devraient relier Bratislava en Slovaquie à Vienne en Autriche en seulement huit minutes et Budapest en Hongrie en à peine dix minutes ou encore entre Dubaï et Abou Dhabi en 12 minutes au lieu de 1h50 en voiture en 2020.

Voici un petit aperçu de ce que sera un voyage en Hyperloop en réalité virtuelle. Embarquez, attachez vos ceintures, c’est parti !

Vidéo de l’Hyperloop comme si vous y étiez !

Source