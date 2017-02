Instagram permettra bientôt de partager des albums

On pourra mettre jusqu’à 10 photos sur la même publication.

Les utilisateurs d’Instagram devront apprendre un nouveau geste : le glissement horizontal. En effet, l’application s’apprête à lancer une fonctionnalité « album ». A l’instar des albums sur Facebook, ceux d’Instagram permettront de mettre en ligne plusieurs photos ou vidéos sur la même publication.

Sur le fil d’actualité, les followers pourront faire des glissements horizontaux pour passer d’une photo ou d’une vidéo à une autre. Et ceux-ci pourront liker chacune de ces images.

Pour le moment, la fonctionnalité n’est disponible que pour les annonceurs. Mais depuis quelques heures, elle est également arrivée sur la version beta d’Instagram pour Android, avec quelques bugs pour le moment. On ne sait pas encore quand Instagram pourrait déployer la fonctionnalité album sur les versions stables de son application, mais en tout cas certains utilisateurs ont déjà commencé grogner, estimant qu’avec des albums, Instagram pourrait perdre ce qui le rendait unique.

Mais force est d’admettre qu’en plus de vouloir ressembler à Snapchat, Instagram s’inspire aussi de Facebook. Par exemple, le réseau social n’affiche plus les publications par ordre chronologique inverse. Certains comptes ont droit à des fonctionnalités additionnelles comme s’ils s’agissaient de « pages » et non de simples profils. Et il y a aussi un système de marque-pages similaire à celui de Facebook. Bientôt, on aura peut-être aussi un équivalent du bouton « partager ».

