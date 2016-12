Là, c’est sûr et certain que vous ne perdrez pas vos AirPods

Il a trouvĂ© le meilleur moyen d’éviter de perdre les AirPods. Mais cela implique un grand sacrifice.

Vous n’avez peut-ĂȘtre jamais Ă©tĂ© fan des piercings, mais aujourd’hui, vous avez une raison pratique qui pourrait justifier que vous en ayez de sur vos lobes d’oreilles. Du moins, cela ne sera valable que si vous ĂȘtes un croqueur de pommes et si vous ĂȘtes dĂ©jĂ passĂ© Ă l’iPhone 7.

Comme vous le savez certainement déjà , cette année, Apple a fait le geste « courageux » de ne plus mettre de prise jack sur les iPhone 7 et iPhone 7 Plus. Pour écouter de la musique sans déranger votre entourage, vous devez désormais utiliser un adaptateur jack/Lightning pour brancher des casques classiques, de nouveaux caques ou écouteurs avec fiche Lightning, ou bien des écouteurs sans fil qui font passer le son par la technologie Bluetooth.

D’ailleurs, pour l’iPhone 7, Apple a Ă©galement lancĂ© une paire d’écouteurs sans fils baptisĂ©e AirPods, qu’il a commencĂ© Ă commercialiser depuis peu. L’un des inconvĂ©nients de ceux-ci est qu’on craint souvent de les perdre facilement puisqu’il n’y a plus de fils pour les retenir.

Mais afin d’éviter cela, un internaute a eu la bonne idĂ©e de fixer ces Ă©couteurs aux lobes de ses oreilles, grĂące Ă un piercing assez spĂ©cial. LĂ au moins, il n’y a plus le moindre risque et on pourra Ă©couter de la musique sans crainte de perdre ces prĂ©cieux Ă©couteurs qui coĂ»tent 179 euros la paire.

Figured out how I'm gonna keep these AirPods from falling out of my ears pic.twitter.com/5AKmzVIX5b — Andrew Cornett 🌚🏡⏳ (@amotion) December 21, 2016

AprĂšs, ce n’est pas la premiĂšre fois que quelqu’un fait de l’humour sur les Ă©couteurs sans fil d’Apple. Il y a quelques semaines, quelqu’un a conçu des boucles d’oreilles en forme de panier pour ramasser les AirPods si jamais ils tombent. L’idĂ©e n’était peut-ĂȘtre pas sĂ©rieuse, mais celui qui l’a eu a tout de mĂȘme laissĂ© des fichiers pour imprimer ces boucle en 3D, au cas oĂč quelqu’un serait intĂ©ressĂ©.