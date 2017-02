Lab Postal 2017 – bienvenue en disruption [Partenaire]

Mercredi 22 et jeudi 23 février, La Poste organise la 8ème édition du Lab Postal à Paris : un grand événement sur la thématique de la disruption.

« Et si, en 2017, les Grands Groupes décidaient de travailler des business et des modèles qu’ils n’avaient pas encore appréhendés, de dresser des verticales inexploitées, d’explorer l’intégralité des chaînes de valeurs… Si les Grands Groupes prenaient la décision d’entrer pleinement en disruption, à quoi ressemblerait le paysage industriel Français en 2020 ? Quels en seraient les principaux acteurs et dans quels domaines ? Quel serait le rôle des startups ? Autant de questions que d’extraordinaires innovations. 2020, c’est déjà demain. »

Le Lab Postal est un événement phare du Groupe La Poste, centré sur l’innovation. Pour la 8ème édition, La Poste vous propose un focus sur la disruption, avec un mix de conférences, de startups à découvrir et de démonstrations.

Le programme

programme complet ici et suivre l’événement sur Twitter avec le hashtag # LabPostal2017. Vous pouvez retrouver leet suivre l’événement sur Twitter avec le hashtag

Parmi les speakers, vous pourrez écouter Philippe Silberzahn sur l’innovation de rupture, Olivier Ezratty pour un debrief du CES, Thomas Landrain de La Paillasse sur la disruption des sciences, Anne Browaeys Level qui dirige le marketing du Club Med sur les loisirs et le tourisme de demain, ou encore Claude Terosier de la startup Magic Makers qui apprend aux enfants à coder.

L’inscription est gratuite et l’événement est ouvert à tous ceux qui s’intéressent à la thématique de la disruption.