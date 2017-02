L’application Facebook Lite compte déjà plus de 200 millions d’utilisateurs

Facebook Lite, la version allégée de l’application pour Android, fait un tabac.

Aujourd’hui, les géants américains de l’internet tentent d’adapter leurs services aux marchés émergents. Et si Google a déjà une version allégée de son moteur de recherche, ainsi qu’une version hors-ligne de YouTube, Facebook propose quant à lui Facebook Lite, en plus du service Free Basics qui, dans certains pays, permettent d’accéder à Facebook et d’autres sites sans payer de frais pour les données mobiles consommées.

Lancée en 2015, l’application est une version allégée de Facebook pour Android qui est mieux adaptée aux smartphones basiques et aux connexions 2G. En 2016, Facebook Lite comptait déjà 100 millions d’utilisateurs. Et aujourd’hui, on apprend que cette version allégée compte maintenant plus de 200 millions d’utilisateurs.

L’information a été partagée par Sheryl Sandberg, la COO du numéro un des réseaux sociaux. « Dans plusieurs pays dans le monde, de nombreuses personnes utilisent les mobiles comme appareils principaux ou comme seuls appareils – et cela inclut les propriétaires d’entreprises, écrit-elle. FB Lite aide les propriétaires d’entreprises à atteindre des clients sur les mobiles même lorsque la bande passante est au minimum ».

Sinon, pour rappel, plus tard, Facebook a aussi lancé une version Lite de Messenger. A l’instar de Facebook Lite, il s’agit d’une version allégée de Messenger qui s’adapte aux pays émergents ou en voie de développement. Le numéro un des réseaux sociaux a aussi développé une application qui rappelle certaines fonctionnalités de Snapchat, mais qui a été taillée pour ces marchés-là.

Il faut savoir que par rapport à l’Europe ou à l’Amérique du Nord, la croissance de Facebook est très élevée dans la partie Asie-Pacifique et dans le « reste du monde ». Entre le dernier trimestre 2015 et le dernier trimestre 2016, le nombre d’utilisateurs actifs par jour de Facebook est respectivement passé de 309 millions à 396 millions et de 319 millions à 388 millions sur ces deux zones.

