Le robot Zenbo d’Asus arrive

L’univers de la robotique est en pleine effervescence ces dernières années et Asus semble avoir créé le robot compagnon idéal pour les maisons de demain. Présenté au mois de mai dernier, le robot Zenbo sera commercialisé dès le 01 janvier.

Vous vous rappelez sans doute du robot Zenbo d’Asus dont nous avions parlé au mois de mai, lors de son lancement durant le Computex 2016. Le petit robot à la bouille faisant clairement penser à un autre robot, bien de chez nous celui-là : le Buddy, va bientôt être commercialisé.

Le robot Zenbo d’Asus sera commercialisé à partir du 01 janvier 2017

Asus vient en effet d’annoncer que le robot Zenbo allait commencer à être vendu à partir du 01 janvier, mais uniquement à Taïwan dans un premier temps, probablement histoire de voir comment se comportent les ventes. Il faudra donc attendre un bon moment avant de le voir débarquer un jour chez nous.

Comme l’avait expliqué Asus durant le Computex 2016, la marque souhaite « apporter la robotique dans tous les foyers ». Le robot compagnon Zenbo, à l’allure si sympathique, pourra donc participer à la vie de famille dans les maisons de demain. Il dispose en effet pour se faire, de commandes vocales lui permettant de faire livrer des courses, des plats, de faire des achats en ligne, de commander un taxi, de lancer des programmes, d’allumer des appareils, de lancer de la musique, de jouer avec les enfants et même d’enseigner la programmation aux petites têtes blondes !

Niveau tarif, Asus a revu un peu les choses à la hausse par rapport au tarif envisagé durant le Computex, mais reste malgré tout dans la même gamme de prix. Il faudra compter 620 dollars au lieu des 599 pour la version de 32 Go de stockage. Pour les personnes ayant un plus gros besoin de stockage, le Zenbo sera aussi décliné dans une version 128 Go à 780 dollars.

Vidéo de présentation du robot Zenbo d’Asus

Source