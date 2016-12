L’Ã©diteur Hachette fait l’acquisition de l’application Peak

La maison d’édition Hachette Livre vient de mettre la main au portefeuille pour racheter l’éditeur de l’application Peak, connue pour proposer des petits jeux ou plutôt des exercices cérébraux.

Il semble qu’Hachette Livre soit en phase de construction d’une nouvelle stratégie, car au mois de juin dernier l’entreprise avait déjà racheté le studio anglais éditant des jeux mobiles Neon Play. On peut aussi évoquer une autre initiative datant du mois de juin, à savoir la collaboration avec Shazam pour intégrer des contenus numériques additionnels sur les livres imprimés.

Lancée en 2014, Peak est une application qui a su séduire 15 millions de mobinautes depuis sa sortie, il faut dire que de nombreuses personnes apprécient ces petits exercices cérébraux visant à améliorer ses capacités cognitives.

Le studio Brainbow Ltd, éditeur de Peak, a été créé par 4 employés de grandes sociétés, à savoir Xavier Louis (Amazon), Gerald Goldstein (FinTech), Itamar Lesuisse et Sagi Shorrer (Google). Suite à ce rachat, Hachette a déclaré : « Les fondateurs de Brainbow sont des entrepreneurs de talent qui sauront apporter à Hachette Livre des compétences nouvelles. Nous sommes ravis de les accueillir dans le groupe ».

Hachette est le premier éditeur de livres grand public et d’éducation en France et le troisième mondial. Cette décision permettra au groupe de disposer d’un relais de croissance, qui sera bienvenu car le marché des e-Books est en net replis ces derniers temps. Le montant de la transaction pour le rachat du Studio Brainbow Ltd, éditeur de l’application Peak, est resté inconnu.

