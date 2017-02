Les Lenovo Moto G5 et G5 Plus se dévoilent avant le MWC 2017

Le MWC de Barcelone (Mobile World Congress) arrive dans quelques jours et pourtant Lenovo vient probablement de perdre l’initiative de la surprise, car la mauvaise manipulation d’un site partenaire aura permis de visionner durant quelques minutes les caractéristiques et les photos du Moto G5 et du G5 Plus.

Dans le domaine des smartphones, il vaut mieux toujours parler au conditionnel, car il y a tellement de rumeurs ou de spéculations, qu’il est parfois facile d’évoquer de mauvaises informations, sauf quand un site revendeur, fait une boulette sur son site web et publie la fiche produit d’un smartphone qui n’est pas encore sur le marché.

Une fuite dans la presse dévoile les Moto G5 et G5 Plus

C’est précisément ce qui s’est passé sur le site espagnol Ktronix, qui a mis en ligne la page des Moto G5 et G5 Plus, alors que les deux smartphones devaient être dévoilés pendant le MWC 2017. Les fiches produits des deux futurs smartphones de la marque ne sont plus accessibles, mais de nombreuses rédactions ont eu le temps de récupérer les informations.

On sait par exemple que les Moto G5 et G5+ seront tous les deux équipés d’Android 7.0 Nougat, qu’ils disposeront de 2 Go de mémoire vive et qu’ils proposeront un lecteur d’empreintes. Les smartphones proposeront aux amateurs de selfies ou de vidéos, des capteurs de 13 ou 12 mégapixels à l’arrière et de 5 mégapixels à l’avant.

Caractéristiques des Moto G5 et G5 Plus

Pour la partie technique, le Moto G5 embarquera un processeur Snapdragron 430 (8 cœurs et 1,4 GHz), épaulé par 32 Go de mémoire interne, un écran 5 pouces de 1080p et une batterie de 2800 mAh.

Le Moto G5 Plus est doté d’un écran légèrement plus grand de 5,2 pouces (1080p), mais plus petit que la version précédente. Lenovo a fait le choix d’un processeur Snapdragron 625 (8 cœurs et 2 GHz), épaulé par 64 Go de mémoire interne pour le stockage. Pour la batterie, le G5 Plus embarquera une 3000 mAh. Curieusement sur cette version, le capteur diminue à 12 mégapixels. Ce modèle dispose de la technologie NFC.

Les tarifs sont toujours inconnus, il faudra donc patienter jusqu’au Mobile World Congress pour en savoir plus. Pour terminer, il est important de préciser une fois de plus qu’il ne s’agit pas d’un communiqué officiel, mais d’une fuite, certaines caractéristiques peuvent donc évoluer.

