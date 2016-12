Les appels vidÃ©o de groupe dÃ©barquent sur Messenger

Une nouvelle raison de ne plus utiliser Skype si vous avez déjà Facebook Messenger.

Facebook continue son offensive contre Skype avec son application Messenger. A l’origine, celle-ci ne permettait que d’échanger des messages texte entre amis. Mais l’application s’est par la suite dotée d’une fonctionnalité d’appels audio. Puis, les appels vidéo sont arrivés. Et maintenant, il devient même possible de faire des appels vidéos à plusieurs, ce qui rend Skype de plus en plus inutile pour quelqu’un qui a déjà Messenger sur son smartphone.

Pour lancer un chat vidéo de groupe, il suffit d’ouvrir une conversation de groupe ou d’en créer une, puis d’appuyer sur l’icône de caméra qui permet de démarrer l’appel. Il est possible de voir jusqu’à six personnes sur son écran, mais 50 personnes peuvent participer au même chat vidéo simultanément.

La fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui sur iOS, Android ainsi que sur l’application web de Messenger, à condition d’avoir la version la plus récente de celle-ci.

Avec plus d’un milliards d’utilisateurs actifs selon les derniers nombres fournis par Facebook, Messenger ferait actuellement 245 millions d’appels vidéo par mois, sans compter les appels audio qui représentent déjà une bonne part du volume total des appels par VOIP dans le monde.

Facebook se donne à fond dans la messagerie

Sur WhatsApp, l’autre application de chat qu’il a racheté, le numéro un des réseaux sociaux a aussi dernièrement lancé une fonctionnalité d’appels vidéo.

En ce qui concerne la monétisation, Facebook entend faire de ces deux applications de messagerie des moyens pour les entreprises de cibler des clients. Ainsi, sur Messenger, il a récemment lancé une offre publicitaire décrite comme « hautement ciblé et contextualité qui permettra aux entreprises de réengager avec les personnes qui déjà discuté avec eux ». En substance, celle-ci permet aux marques d’envoyer des messages aux utilisateurs de Messenger qui ont déjà discuté avec elles.