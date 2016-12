LG est de retour sur le marchÃ© des tablettes avec la LG G Pad III 10.1

LG vient de lever le voile sur une nouvelle tablette sédentaire équipée d’un pied ajustable.

LG n’est pas au mieux de sa forme en ce moment. Le dernier porte-étendard de la marque n’a pas franchement rencontré le succès et il a même considérablement plombé les finances de l’entreprise.

Elle n’a cependant pas encore dit son dernier mot et elle vient ainsi de lever le voile sur une nouvelle tablette tactile pensée pour les utilisateurs les plus sédentaires : la LG G Pad III 10.1.

LG G Pad III 10.1 : entre la tablette et l’écran d’appoint

Cette ardoise vient se positionner à mi-chemin entre le moyen et le haut de gamme. Elle est en effet équipée d’un écran de 10,1 pouces capable d’afficher une définition de type Full HD 1080p, et donc du 1920 x 1080. Côté puissance de calcul, elle pourra compter sur une puce composée de huit cÅ“urs cadencés à 1,5 GHz, des cÅ“urs couplés à 2 Go de mémoire vive.

Une configuration plutôt correcte, donc. Grâce à cette puce, la tablette sera en effet capable de faire tourner la plupart des jeux et des applications disponibles sur le Play Store et elle n’aura aucune difficulté à lire des vidéos en Full HD.

L’espace de stockage atteint pour sa part les 32 Go, extensibles par le biais d’une carte micro SD.

Pour la partie photo, la LG G Pad III 10.1 mise sur deux capteurs de 5 millions de pixels chacun, des capteurs placés de chaque côté. Livrée avec Android 6.0 Marshmallow (…), elle est équipée en plus d’une batterie de 6000 mAh qui devrait lui conférer une autonomie plus que correcte.

Esthétiquement parlant, la tablette semble assez massive, mais elle a l’air d’être bien équilibrée. En outre, elle intègre aussi un pied ajustable et il sera donc possible de la faire tenir à la verticale et de l’utiliser comme un écran d’appoint. LG semble aussi miser sur la connectivité pour se distinguer de ses concurrents puisque la tablette sera dotée d’une puce 4G.

Uniquement disponible sur le marché coréen pour le moment, l’ardoise est proposée à un prix de vente de 350 €. Un second modèle sera présenté l’année prochaine, avec un stylet cette fois.