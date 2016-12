LG vient de prÃ©senter cinq nouveaux tÃ©lÃ©phones

La marque coréenne aurait-elle les yeux plus gros que le ventre ?

LG vient de lever le voile sur cinq nouveaux téléphones positionnés sur l’entrée et le milieu de gamme. Ils ne brillent pas par leur fiche technique. C’est même tout le contraire.

Le Stylus 3 est clairement le plus intéressant de la bande. Dotée de finitions soignées, cette phablette s’accompagne d’un stylet et d’un lecteur d’empreintes placés à l’arrière.

LG : cinq téléphones, ni plus, ni moins

Sur le plan technique, elle est équipée d’un écran de 5,7 pouces limité à une définition en 720p (…) et d’un MediaTek MT6750 couplé à 3 Go de mémoire vive. L’espace de stockage atteint les 16 Go et il s’accompagne d’un port micro SD. Là -dessus, on a aussi un capteur de 13 millions de pixels, une caméra frontale de 8 millions de pixels et une batterie de 3200 mAh.

Le K10 embarque pour sa part un écran de 5,3 pouces limité au 720p avec le même processeur et 2 Go de RAM. L’espace de stockage oscille entre 16 et 32 Go en fonction des versions et on a en plus un capteur de 13 millions de pixels, une caméra frontale de 5 millions de pixels et une batterie de 2800 mAh.

Le K8 est plus compact pour sa part. Son écran atteint une diagonale de 5 pouces, toujours avec la même définition. Côté processeur, on a droit à un Snapdragon 425 couplé à 1,5 Go de mémoire vive. L’espace de stockage atteint les 16 Go et le reste de sa fiche technique est similaire à celle du K10, en dehors de sa batterie qui tombe à 2500 mAh.

Le K4 et le K3 sont très proches l’un de l’autre. Ils embarquent ainsi un écran FWGA, un Snapdragon 425 et 1 Go de mémoire vive, avec 8 Go de stockage extensibles par le biais d’une carte micro SD.

J’avoue que la stratégie de LG me laisse assez perplexe. Multiplier les téléphones, c’est prendre le risque de perdre le consommateur. Et là , en l’occurrence, ce n’est pas comme si le constructeur se trouvait en position de force.

Pour le moment, le prix de ces téléphones n’a pas été dévoilé, mais nous en saurons plus durant le CES.