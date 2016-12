L’iPhone 8 embarquerait bien un Ã©cran Oled aux bords incurvÃ©s

Il semble qu’Apple va bien intĂ©grer un Ă©cran OLED aux bords incurvĂ©s sur son futur iPhone 8, c’est en tout cas ce qu’indique le Korea Herald, affirmant tenir l’information directement d’Apple.

Le lancement de l’iPhone 8 ne marquera pas seulement la sortie d’un Ă©niĂšme smartphone griffĂ© d’une pomme, mais sera Ă©galement le dixiĂšme anniversaire du lancement du premier modĂšle. Autant dire que la firme de Cupertino devra marquer les esprits obligatoirement cette fois et amener de la nouveautĂ©. De plus, le ralentissement des ventes des derniers trimestres chez Apple dĂ©montre que les consommateurs attendent plus que ce qu’offre la marque depuis l’iPhone 6.

Des écrans OLED aux bords incurvés mais pas sur tous les iPhone 8

Il se pourrait qu’au moins un point amĂšne de la nouveautĂ©, Ă savoir l’écran, car les rumeurs des semaines passĂ©es peuvent se convertir en fait avĂ©rĂ© depuis que le Korea Herald a annoncĂ© dĂ©tenir l’information qu’Apple avait pris le parti de choisir l’écran OLED Ă bord incurvĂ© pour son prochain fer de lance. Si pour Apple cela serait une originalitĂ©, la concurrence a dĂ©jĂ intĂ©grĂ© cette technologie sur ses smartphones, on peut notamment citer le Samsung Galaxy S7 Edge.

Ce point Ă son importance, car toujours d’aprĂšs le Korea Herald, c’est prĂ©cisĂ©ment Samsung qui serait le fournisseur d’Apple pour ces Ă©crans OLED, via la filiale Samsung Display. Petit dĂ©tail qui a aussi son importance, la capacitĂ© de production de Samsung Display ne serait que de 100 millions d’écrans OLED Ă bords incurvĂ©s. On est trĂšs loin du nombre de smartphones vendus par la marque Ă la pomme, ce qui induit trĂšs logiquement, que tous les iPhone 8 ne seront pas Ă©quipĂ©s de ces Ă©crans, qu’Apple privilĂ©giera pour ses modĂšles haut de gamme.

En quoi disposer de bords incurvĂ©s serait une petite rĂ©volution pour Apple ? Tout simplement parcequ’en disposant d’une surface tactile latĂ©rale cela permet d’intĂ©grer des touches Touchscreen pour les fonctions essentielles du smartphone sur le cĂŽtĂ© de l’appareil. Apple est restĂ© muet suite Ă cette rĂ©vĂ©lation, il faudra donc attendre encore un peu pour en savoir plus.

Source