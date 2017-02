Le Live de YouTube est maintenant accessible aux chaînes de plus de 10 000 abonnés

YouTube a enfin décidé de s’attaquer au direct sur mobile.

Si vous avez l’habitude de raconter votre vie en direct sur Facebook Live ou sur Persicope, vous pouvez désormais aussi le faire sur YouTube (à condition d’avoir suffisamment d’abonnés).

En juin, la plateforme vidéo de Google a présenté une fonctionnalité similaire à celles-ci, qui permet de publier des vidéos en direct à partir de smartphones. Mais dans un premier temps, la fonctionnalité a été réservée à quelques utilisateurs privilégiés.

Cependant, aujourd’hui, Google annonce que son Live sera maintenant accessible à toutes les chaînes de plus de 10 000 abonnés. Et il ne sera pas nécessaire de télécharger une autre application, puisque le bouton Live sera intégré à l’appli YouTube classique, pour ceux qui y ont accès. D’autre part, YouTube entend progressivement déployer cette fonctionnalité, ce qui signifie que plus tard, même les chaînes de moins de 10 000 abonnés pourront tourner des vidéos en direct sur mobile.

En attendant, celles-ci pourront toujours faire du direct depuis un ordinateur, une fonctionnalité qui est déjà largement accessible sur YouTube.

Super Chat/Super Fan

Sinon, YouTube a également décidé de lancer une fonctionnalité baptisée Super Chat pour aider les créateurs à gagner plus d’argent durant les Live.

En substance, il s’agit d’une fonctionnalité payante qui permet aux « superfans » d’attirer l’attention de leurs idoles sur internet grâce à des messages plus visibles qui seront mis en surbrillance et épinglés dans un flux de messages, pendant quelques heures.

Actuellement, cette fonctionnalité est disponible pour les créateurs dans une vingtaine de pays et pour les fans dans une quarantaine de pays.

