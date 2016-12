Method-1 : un robot bipÃ¨de contrÃ´lÃ© par un humain, c’est pas encore Avatar, mais presque !

La robotique avance à grands pas ces derniers temps et le robot Method-1 dévoilé par la Corée du Sud, pourrait changer beaucoup de choses à l’avenir, aussi bien pour des missions terrestres, qu’extra-terrestres !

Nous évoquions hier le robot Zenbo, le robot compagnon d’Asus, aujourd’hui c’est un robot d’une toute autre dimension dont nous allons parler, à savoir le Method-1 qui ressemble à s’y méprendre aux robots dans le film Avatar ou dans Alien.

Le robot d’Avatar existe en vrai, il se nomme Method-1

Venu tout droit de Corée du Sud, le Method-1 est un robot bipède, dans lequel un humain peut prendre place afin de le piloter grâce à des mouvements. Le robot dispose d’articulations comme celles du corps humain y compris de doigts, de cette façon chaque geste du pilote est reproduit fidèlement par le robot. La bête mesure 4 mètres et pèse tout de même 1,5 tonnes.

On vous l’avait dit, on se croirait dans le film Avatar. D’ailleurs pour le moment ce robot impressionnant n’a pas de rôle attribué, les concepteurs expliquent en effet qu’ils n’ont pas mis ce robot au point avec un objectif déterminé, mais on peut naturellement imaginer qu’il pourrait aider les hommes dans le domaine des mines, dans l’exploration spatiale, dans l’exploration des fonds sous-marins, pour transporter des charges lourdes et malheureusement comme dans Avatar… pour un usage militaire.

Vitaly Bulgarov, le graphiste du jeu de Blizzard ayant travaillé sur StarCraft II, World of Warcraft, Diablo III, mais également dans le domaine du cinéma dans Transformers : l’âge de l’extinction et Terminator Genisys, participe également à la conception du Method-1. Ce dernier promet d’améliorer le design des parties inférieures du robot, mais aussi sa cabine afin d’offrir plus d’esthétisme et plus d’ergonomie pour les pilotes.

Vidéo du robot Method-1

