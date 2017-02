Miranda Kerr accuse ouvertement Facebook de copier les idées de Snapchat

La compagne d’Evan Spiegel, Miranda Kerr, ne supporte plus Facebook.

Cela n’est plus un secret pour personne. Facebook et son autre application Instagram aiment bien chercher de l’inspiration chez le service concurrent Snapchat. Par exemple, en 2016, Instagram a lancé sa fonctionnalité Stories , inspirée de celle de Snapchat qui porte le même nom. Et aujourd’hui, Facebook teste déjà quelque chose de similaire sur son service-phare.

Par ailleurs, un dossier publié par TechCrunch a récemment montré que depuis qu’Instagram a lancé ses Stories, celles de Snapchat a perdu de l’audience.

Evan Spiegel, le fondateur de Snapchat, est cependant assez discret par rapport à cette situation. Mais il semblerait que le top model Miranda Kerr, sa compagne, ait décidé de ne plus se retenir.

Dans un entretien avec le Sunday Times, elle a décidé de prendre la défense de Snapchat. « Je ne peux pas supporter Facebook », lit-on.

« Ne peuvent-ils pas être novateurs? » a-t-elle aussi déclaré. «Est-ce qu’ils doivent voler toutes les idées de mon partenaire? Je suis si consterné par ça … Lorsque vous copiez directement quelqu’un, ce n’est pas de l’innovation. »

Après, il faut savoir qu’avant de lancer des fonctionnalités similaires à celles de Snapchat, Facebook aurait déjà tenté de racheter l’entreprise. Selon le Wall Street Journal, Facebook aurait proposé 3 milliards de dollars.

Plus tard, le fondateur Evan Spiegel a expliqué pourquoi il refuse de vendre son entreprise. « Il y a un très petit nombre de personnes dans le monde qui construisent des entreprises comme celle-ci », lit-on dans un article de Forbes paru en 2014, qui cite Evan Spiegel. « Je pense qu’échanger cela contre un gain à court terme n’est pas très intéressant ». Forbes a calculé qu’Evan Spiegel et le co-fondateur Bobby Murphy auraient pu obtenir chacun 750 millions de dollars grâce à ce deal.

(Source)