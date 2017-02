Avec Newzshot, Presse-citron remixe l’actu en vidéo en moins de 30 secondes chrono

Newzshot est un site d’actualité vidéo qui propose un condensé de l’actu high-tech et digitale à travers de courtes vidéos de moins de 30 secondes.

Newzshot c’est quoi ?

L’idée de Newzshot peut être résumée en trois mots : infobésité, vitesse, vidéo.

Un triptyque qui est devenu la règle à l’heure où les réseaux sociaux ont définitivement investi une part importante de nos vies.

Nous sommes tellement bombardés d’information que nous ne prenons plus que très rarement le temps de lire des articles de fond. D’autre part la vidéo est devenue en quelques années le canal de référence, que ce soit pour l’info-divertissement ou des contenus plus sérieux. Pour un média comme Presse-citron, dont les contenus « longs » et écrits sont la marque de fabrique, il était également temps d’évoluer sans renier son ADN.

Nous devions donc nous adapter. Très excités par les possibilités offertes par la vidéo, nous avons imaginé ce format : des vidéos courtes (entre 20 et 30 secondes) qui résument l’actualité de façon percutante. Mais pas n’importe-quelle actu : pour le moment nous travaillons exclusivement celle de Presse-citron et de ses satellites thématiques Moteurs (actu auto premium et connectée), Play (séries, pop culture) et Smartdrones (actu des drones de loisirs).

L’idée : vous n’avez plus le temps de lire ? Regardez ! Notre baseline parle d’ailleurs d’elle-même : « Newzshot : on vous la fait courte ! ».

Nos « newzshots » reprennent une sélection des articles de nos sites, mais bientôt ce sera l’intégralité de nos contenus qui seront ainsi convertis en vidéos et diffusés en temps réel sur nos différentes plateformes : ce site (avec sa version mobile), nos réseaux sociaux, et peut-être prochainement une application iOS et Android dédiée (voir plus loin dans cet article).

Ainsi, vous aurez le choix, plus de choix : lire tranquillement nos articles écrits comme vous l’avez toujours fait jusqu’à présent, y compris les tests, les formats longs et experts, et/ou vous faire un shoot d’actu vite fait en vidéo au fil de la journée sans vous distraire de votre activité en cours. Et si vous voulez éviter de déranger vos voisins d’open space ou de métro, même pas besoin de mettre le son, tout est écrit dans les vidéos pour capter l’essentiel de l’info.

Regardez ces trois exemples de Newzshots

Comment suivre Newzshot ?

Vous retrouvez Newzshot sur le site et sur Facebook

le site Newzshot (évidemment responsive car la consultation de Newzshot va se faire essentiellement sur mobile)

la page Facebook Newzshot

Y aura-t-il une application mobile Newzshot ?

Nous n’avons pas encore tranché car les avis sont partagés : app ou Progressive Web App, en nous méfiant de l’effet de mode qui consiste à prétendre que les apps sont mortes et qu’il faut absolument passer aux PWA ce qui n’est pas forcément pertinent dans notre contexte qui parait mieux packagé pour une app. Vos avis et souhaits sont les bienvenus sur ce point.

Quid du format des vidéos ?

Vous pouvez voir qu’elles sont actuellement en format paysage. Il y a débat sur le fait de les passer en format portrait de par leur usage mobile mais je suis un farouche opposant à ce format totalement atroce, sachant que les premières statistiques nous montrent que près de la moitié des vues se font encore sur desktop. En revanche le format carré de type Instagram est tentant, et il se pourrait que nous y passions, celui-ci constituant de surcroit le parfait compromis pour mobile ET desktop.

Newzshot pour d’autres médias ou marques ?

Oui ! Même si nous continuons à travailler à son amélioration tous les jours, notre process de production en temps réel est maintenant assez mature et rodé pour nous permettre de proposer des packages identiques à d’autres partenaires en marque blanche. Imaginez votre actu ou votre blog de marque mis en image dans de petites vidéos faites sur mesure pour votre communauté ! Vous voyez le truc ? Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous directement.