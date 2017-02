Le nouveau smartphone Honor 8 Lite débarque en Europe

Pour ceux qui en doutaient quelques mois après la sortie du Honor 8, le Honor 8 Lite sortira bien en Europe et il ne faudra pas attendre très longtemps, puisque une date de sortie a déjà été fixée à mi-février pour la Finlande et la Suède par exemple.

Que vaut le smartphone Honor 8 Lite ? Demanderont certains. Ce smartphone est le petit frère du Honor 8 on retrouve donc beaucoup de caractéristiques de ce dernier, mais techniquement parlant, il est nettement plus proche du Honor 6X, que nous avions découvert durant le CES de Las Vegas le mois dernier.

L’Europe aussi aura droit au smartphone Honor 8 Lite

Le Honor 8 Lite intègre un processeur octo-cœur Kirin 655 de 2,1 GHz, épaulé par 3 Go de mémoire vive et 16 Go d’espace de stockage, bien évidemment extensibles par carte microSD, jusqu’à 128 Go. Une configuration inférieure à son grand frère qui rappelons-le, est équipé d’un processeur Kirin 950, de 4 Go de mémoire vive et de 32 Go d’espace de stockage. En même temps, cela parait logique que l’Honor 8 soit plus puissant que l’Honor 8 Lite…

Esthétiquement, on reste dans les lignes actuelles de la marque et c’est un dos en verre entouré d’un châssis en métal, qui équipe le smartphone. L’Honor 8 Lite intègre un écran full HD de 5,2 pouces et on pourra trouver ce modèle en quatre coloris, à savoir : noir, bleu, gold et blanc.

Parmi les autres caractéristiques notables de l’Honor 8 Lite, on peut évoquer : son capteur de 12 Mpix avec ouverture f/2.2, son capteur frontal de 8 Mpix, sa batterie de 3 000 mAh, son lecteur d’empreintes digitales pour l’authentification et son port USB type-C. L’ensemble tournera avec le système d’exploitation Android Nougat 7.0 et la surcouche EMUI 5.0.

Pour l’instant, la Suède et la Finlande disposent d’une date de lancement en Europe, mais il ne fait aucun doute que d’autres pays du vieux continent suivront rapidement. Le tarif de l’Honor 8 Lite est de 269 euros.