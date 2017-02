Votre patron ne va pas apprécier cette fonctionnalité de Windows 10

Compact Overlay sur Windows 10, c’est le rêve de tous les amateurs de binge watching.

Microsoft prépare la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 appelée Creators Update. Elle devrait être disponible en version stable au mois d’avril. Mais en attendant, il est déjà possible de tester certaines nouveautés (comme le Game Mode) sur les versions d’essai.

Et dans le build 15031, il y a une fonctionnalité appelée « Compact Overlay » que vous risquez d’adorer si vous êtes fans de foot ou accros aux séries.

Sur les télévisions ou les téléphones, cette fonctionnalité est appelée picture-in-picture

Elle bloque une partie de l’écran pour une vidéo, une fenêtre Skype ou une autre application, tandis que le reste pourra toujours être utilisé pour naviguer sur le web, travailler, etc.

Ce mode pourra être adopté par les développeurs d’applications universelles Windows. Et si pour le moment, on ne sait pas quelles applis vont utiliser le Compact Overlay de Windows 10 (excepté Skype et l’appli « Flims et TV » de Microsoft), on s’imagine déjà comment cette fonctionnalité pourrait permettre aux gens de travailler tout en continuant une série sur Netflix, ou bien en regardant un match de foot. Sinon, la fonctionnalité sera aussi pratique pour les bloggeurs qui couvrent des conférences à distance.

Microsoft est aussi en train de tester une fonctionnalité appelée Dynamic lock. Celle-ci évite à l’utilisateur de de verrouiller son ordinateur s’il quitte son bureau. Lorsqu’un smartphone est apparié à l’ordinateur, et que le Dynamic lock est activé, celui-ci se verrouille automatiquement après 30 secondes si le smartphone (et donc son propriétaire) s’éloigne.

Selon The Verge, la version test qui est disponible aujoud’hui inclut déjà toutes les nouveautés qui arriveront avec la mise à jour Creators Update. En attendant le lancement officiel, la firme de Redmond ne fait plus que les peaufiner.

