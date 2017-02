Pokémon Go : les duels et les échanges seront très bientôt disponibles

Tous les fans de Pokémon Go attendaient cette information et tous ceux qui pensaient avoir fait le tour de Pokémon Go et qui ont finalement désinstallé l’application devraient revenir chasser le Pikachu, le Salamèche ou le Bulbizarre. L’éditeur du jeu le plus populaire de 2016, vient de dévoiler que les duels et les échanges de Pokémons entre joueurs arrivent !

Niantic a expliqué : « Le fait d’intéresser tout le monde au potentiel de ce type de jeux qui fait sortir les gens et les fait se rencontrer, ça a surpassé de loin nos attentes. Mais la priorité maintenant pour Pokemon Go est de construire ce genre d’expériences en récompensant le jeu coopératif, et de rendre ces expériences disponibles tout en offrant quelque chose de plus profond que la mécanique de capture ».

Des duels et des échanges de créatures, Pokémon Go se réinvente !

Finalement les vœux des plus fidèles joueurs de Pokémon Go se concrétisent, car depuis les premières heures de ce jeu, de nombreuses voix s’étaient élevées pour que Niantic se penche sur la question des duels entre joueurs et de l’échange de créatures. Sans rien affirmer mais en spéculant un peu, il est assez probable que si Niantic n’avait pas encore permis l’échange de créatures virtuelles, c’était pour éviter l’émergence d’un marché noir. Un business souterrain, qui aurait pu gripper une machine à cash bien huilée, puisque le jeu Pokémon Go avait atteint le milliard de dollars en seulement 7 mois…

L’éditeur justifie plutôt ce retard à proposer des fonctionnalités si évidentes dans Pokémon Go, par un problème de capacité des serveurs à tenir la charge, car le jeu a connu trop rapidement un afflux de centaines de millions de joueurs quotidiennement. Cette nouvelle fonctionnalité sera aussi une alternative au récent jeu Pokémon Duel, lancé par The Pokémon Compagny.

Pour le moment, on ne sait rien sur une éventuelle mise à jour qui amènera les duels entre joueurs et la possibilité d’échanger des Pokémon. La date de sortie n’a pas encore fuité, mais cela arrive, puisque c’est le PDG de Pokémon Go, John Hanke en personne qui a évoqué le sujet… c’est le plus important ! En attendant, il ne vous reste plus que quelques heures avant la fin de l’évènement Saint Valentin qui permet entre autres de collecter le double de bonbons et de voir apparaître certaines créatures plus fréquemment qu’en temps normal.