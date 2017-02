Pokémon Go : l’arrivée de nouveaux monstres provoque des pannes de serveurs, comme en juillet

Il semblerait que l’engouement autour de Pokémon Go ne se soit finalement pas essoufflé, tant qu’il y a du nouveau à proposer.

L’arrivée de nouvelles créatures, annoncée par Niantic, était attendue par les joueurs depuis un moment. Et celles-ci (80 Pokémons de la nouvelle génération) ont débarqué il quelques heures.

Par ailleurs, dès l’arrivée de ces nouveaux monstres, les serveurs de Niantic ont connu quelques problèmes à cause d’un afflux anormalement élevé de joueurs.

« Nous observons un nombre incroyable de connexions de dresseurs », a annoncé l’entreprise sur le compte officiel de Pokémon Go.

We're currently seeing an incredible number of Trainers logging in. Thanks for bearing with us as we address latency issues!

