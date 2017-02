[Powerpress] Découvrez le Lean MBA à 300 euros

Le Lean MBA™ est un programme online flexible et à prix très raisonnable qui offre une formation en administration d’entreprise en 1 an, 15-30min/jour, et pour seulement 299€.

C’est une alternative en ligne à un MBA (Master of Business Administration) traditionnel, à un prix accessible.

Il s’agit d’un cours interactif, concis, efficace disponible sur n’importe quel dispositif (smartphone/tablette/ordinateur) et qui offre des tests et plus de 250 cours à travers une routine hebdomadaire facile à suivre pour les personnes actives qui ont souvent peu de temps.

