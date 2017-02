[powerpress] Économie Collaborative : Onvanegocier.fr vous aide à mieux négocier

Arrivée d’un nouveau concept dans l’économie collaborative : Social + rémunérateur + générateur d’économies.

« ONVANEGOCIER.fr » est la première plateforme collaborative qui propose aux internautes qui n’ont ni le temps, ni les bons plans, ni l’art de la négociation (les acheteurs) de se faire aider pour (re)négocier tout ou presque : Travaux, véhicules, hôtel, mobilier / décoration, assurances, etc…

Certains sont des négociateurs nés ; ils savent négocier tout ou presque et gagnent régulièrement 10, 20,30%…. D’autres sont moins à l’aise, n’osent pas, et paient régulièrement tout plein pot … Et si les premiers aidaient les seconds à mieux s’y prendre ? Et si une partie de l’économie générée servait à rémunérer les premiers pour les y inciter ?

